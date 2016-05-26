Савченко приехала к зданию комитетов Рады, поддержала родственников пленных военных (видео)

Она поддержала акцию родственников пленных и приехала сегодня к зданию комитетов Верховной Рады, где находилась около часа, передает ТСН.

Вместе с ней приехали сестра Вера и друзья-активисты. На вопрос, знает ли Надежда, какие шаги необходимо предпринимать, ответила вопросом: "Я хочу у вас спросить – а как вытащить пленных? У вас есть рецепт? Нет? И у меня нет. Но я знаю, что хочу это сделать".

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Сейчас Савченко предпочитает быстрее начать политическую деятельность, однако эту неделю Рада не проводит пленарные заседания. Ближайшее состоится 31 мая.

Сегодня родители и жены пленных устроили шествие - от Министерства иностранных дел и посольств стран-участниц нормандского формата. Буквально месяц назад эти люди объединились, чтобы вместе освобождать своих родственников. Большинство из них сплотились еще 2 года назад - после Иловайского котла.

Напомним, вчера после возвращения в Украину Савченко заявила, что готова умереть на поле боя за Украину.