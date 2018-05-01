Вехи недели. Надежда с перспективой, министерская беспомощность и генеральная репетиция в одиночном разряде

Политическая ситуация в Украине может резко оживиться благодаря возвращению Надежды Савченко. Продолжительная борьба за самую известную украинскую военнопленную завершилась на минувшей неделе ее обменом на пленных российских грушников, переставших после освобождения играть роль «народных милиционеров ЛНР». Герой Украины Савченко продемонстрировала нежелание тратить время на реабилитацию после голодовок в российской тюрьме и готовность приступить к помощи в решении армейских проблем и освобождению оставшихся в плену побратимов.

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Хотя Надежда Савченко располагает высоким уровнем доверия, она не спешит делать ошеломляющие политические заявления. Готовность в перспективе стать президентом она обусловила необходимостью освоить пока неведомые ей знания. Процесс превращения из героини в эффективного политика, как показывают случаи из мирового опыта, редко бывает одномоментным. Надежде придется приложить немало усилий, чтобы найти себя в современной украинской политиков, где количество стремящихся использовать ее в своих интересах выше, чем число подлинных союзников.

Петр Порошенко может занести освобождение Савченко себе в актив, но дал понять, что не собирается почивать на лаврах, а намерен и дальше бороться за освобождение оказавшихся в плену у боевиков или российском заключении соотечественников. Обществу придется осознать, что об обмене эффективнее договариваться за закрытыми дверьми, а сам процесс возвращения на Родину заложников мало напоминает конвейер.

Президент не спешит отмечать вторую годовщину пребывания на должности, предпочитая отталкиваться от даты инаугурации. Вероятно, именно к ней будет приурочена большая президентская пресс-конференция, на которой глава государства будет отвечать не только на вопросы об офшорах, но и рассчитывает сообщить, к примеру, об успешном принятии судебной реформы. Правда, в этом вопросе многое зависит от Верховной Рады, в которой политическая целесообразность традиционно берет верх над национальными интересами.

Правительство утвердило план своих первоочередных действий до конца 2016 года, с помощью которого намерено обеспечить рост промышленного производства и разрушение барьеров для ведения бизнеса. Премьер Владимир Гройсман прогнозируемо рассчитывает на поддержку парламентариев, что при нынешнем формате коалиции во многом напоминает лотерею.

Не совсем понятно, на что рассчитывает министр информационной политики. Тональность последних заявлений Юрия Стеця позволяет усомниться в способности его подчиненных, малочисленность которых является, похоже, предметом гордости министра, решать задачи обеспечения коммуникации с оккупированными Крымом и районами Донбасса. Отсутствие адекватного финансирования – бич не только для Мининформполитики, но только его руководитель стремится найти в нем оправдание неэффективности своей работы.

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Политические партии и кандидаты-самовыдвиженцы начали подготовку к выборам в 7 мажоритарных округах, которые состоятся 17 июля. Эксперты уже сегодня говорят о грязной борьбе и невысокой явке, но в общенациональном масштабе эти точечные кампании могут стать разве только репетицией перед возможными досрочными парламентскими выборами. Это позволяет охарактеризовать выборы в середине лета процессом, который важнее результата.

Евгений Магда