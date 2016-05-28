Экс-генсек НАТО Расмуссен прокомментировал свое назначение советником Порошенко

Как сообщил Расмуссен в Twitter, он рад принять решение Порошенко о своем назначении его советником.

"Буду делать все от меня зависящее для обеспечения безопасности, экономических реформ и укрепления связей с ЕС", - заявил Расмуссен.

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Как сообщал УНИАН, вчера президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена своим внештатным советником.