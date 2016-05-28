Экс-генсек НАТО Расмуссен прокомментировал свое назначение советником Порошенко
18:43, 28 мая 2016Политика
4583
Новоназначенный внештатный советник президента Украины Петра Порошенко, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляет, что готов приложить усилия для укрепления безопасности Украины.
REUTERS
Как сообщил Расмуссен в Twitter, он рад принять решение Порошенко о своем назначении его советником.
"Буду делать все от меня зависящее для обеспечения безопасности, экономических реформ и укрепления связей с ЕС", - заявил Расмуссен.
Читайте также"Свадебный генсек": В России прокомментировали назначение Расмуссена советником Порошенко
Как сообщал УНИАН, вчера президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена своим внештатным советником.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter