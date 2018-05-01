Украинский интерес. Размен по-кремлевски, цинизм для Крыма и Донбасса и европейское внимание к Украине

Решение об освобождении Надежды Савченко было принято во время переговоров Нормандской четверки. По жуткому стечению обстоятельств тот же день стал самым черным для украинских Вооруженных Сил на Донбассе в 2016 году – в результате обстрелов со стороны боевиков 23 мая погибли семеро и получили ранения девять украинских военных. Вместе с вынесением чеченским судом 26 мая приговоров в 22,5 и 20 лет лишения свободы соответственно Николаю Карпюку и Станиславу Клыху можно получить довольно полное представление об искренности намерений России искать пути для урегулирования на Донбассе.

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Уже очевидно, что в Кремле обмен Надежды Савченко на грушников Александрова и Ерофеева воспринимают в качестве спецоперации с акцентированным внешнеполитическим вектором, ради которого можно потерпеть небольшой всплеск недовольства внутри страны. В любом случае российская власть жестко контролирует медиапространство, чтобы беспокоиться о негативной реакции на освобождение Савченко. Взамен украинской заложницы Путин рассчитывает получить зримое потепление отношений с Западом, о чем свидетельствует не только массовое стремление самых разных европейских политиков, энергично высказавшихся за восстановление отношений с Кремлем, но и визит российского президента в Грецию, которую в Москве воспринимают как лояльное православное государство. Там Путин публично озвучил версию о слезной просьбе родственниц убитых летом 2014-го российских журналистов помиловать Савченко как основании для ее помилования.

Следует сказать, что собравшиеся в японском городке Сима лидеры «Большой семерки» не оценили «протянутую руку» Владимира Путина и увязали отмену санкций с выполнением Минских договоренностей, от которых Россия старательно дистанцируется. Однако и Барак Обама, и Ангела Меркель дали понять, что говорить об ослаблении санкций против России рано. Франк-Вальтер Штайнмайер прогнозирует непростую дискуссию внутри Европейского Союза относительно пролонгации санкций против РФ, а Кремль, со своей стороны, постарается этим воспользоваться.

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Пока же Россия продолжает уделять немало внимания отдельным украинским территориям. Например, Дмитрий Медведев, побывавший в оккупированном Крыму, заявил, что денег на индексации пенсий нет. Отмечу, что без ослабления санкций России трудно будет рассчитывать на улучшение финансового баланса. Дмитрий Песков, официальный голос Кремля, приветствовал стремление Петра Порошенко вернуть Донбасс в состав Украины, обусловив этот процесс «соображениями гуманности». Этой формулой российское руководство с особым цинизмом манипулирует в информационном пространстве. Стоит ли удивляться, что Владимир Путин в Греции провел шантаж на государственном уровне, заявив, что огонь на Донбассе будет продолжаться до внесения изменений в украинскую Конституцию.

Европейский Парламент на минувшей неделе уделил немало внимания отношениям с Украиной. И дело не только в решении о выделении нашей стране 1,8 миллиарда евро макрофинансовой помощи, но и заслушиваниии достаточно оптимистичного доклада о перспективах введения безвизового режима, который сегодня воспринимается в качестве символа дальнейшего сближения Украины и ЕС. Заодно замечу, что и президент Европарламента Мартин Шульц, и глава Европейского Совета Дональд Туск, приветствовавшие освобождение Надежды Савченко, назвали это событие недостаточным поводом для отмены санкций против России.