Геращенко о важности заявления G7: минимум девять стран ЕС "кренят" в сторону Кремля

Об этом представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook.

Она назвала это заявление важной победой украинской дипломатии. "Знаю, сколько часов наши дипломаты, министр и президент в первую очередь провели в переговорах с мировыми лидерами, предоставляя факты преступлений на Донбассе, агрессии против Украины, убеждая наших партнеров, что санкции должны продлить до повгого выполнения Минских соглашений", - рассказала политик.

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Кроме того, Геращенко напомнила всем критикам "Минска-2" о мечте Кремля: чтобы Украина вышла из Минского процесса, поскольку это автоматически будет означать отмену санкций против РФ.

"Это заявление G7 чрезвычайно важное в преддверии дебатов в ЕС о продлении санкций против РФ, поскольку там как минимум 9 стран имеют крен в сторону Кремля. Нам необходимо единство ЕС в вопросе продления санкций, убивающих российскую экономику", - подытожила представитель Порошенко по Донбассу.

Ранее 27 мая лидеры "Большой семерки" заверили, что готовы усилить санкции против Российской Федерациив случае необходимости за ее действия в Украине.