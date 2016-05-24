Луценко назначит помощника прокурора США руководителем комиссии по отбору работников Генинспекции

Об этом Луценко сообщил на своей странице в Facebook. "Согласовали с американскими партнерами формат и график создания Генеральной инспекции, которая будет выявлять оборотней в ГПУ. Буду просить депутатов уточнить для этого закон. Планирую с июля назначить американского помощника федерального прокурора украинского происхождения г-на Витвицкого возглавить конкурсную комиссию. Первичную чистку персонала начнем еще раньше силами Внутренней безопасности", - отметил генпрокурор.

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Как сообщалось, Богдан Витвицкий, американский юрист украинского происхождения и общественный деятель, помощник федерального прокурора в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями Департамента юстиции США, в 2007-2009 гг. юридический консультант посольства США в Киеве. Рассматривался как кандидат на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины.