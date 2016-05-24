Луценко назначит помощника прокурора США руководителем комиссии по отбору работников Генинспекции
Генеральный прокурор Юрий Луценко назначит руководителем конкурсной комиссии по созданию Генеральной инспекции ГПУ американского помощника федерального прокурора украинского происхождения Богдана Витвицкого.
Об этом Луценко сообщил на своей странице в Facebook. "Согласовали с американскими партнерами формат и график создания Генеральной инспекции, которая будет выявлять оборотней в ГПУ. Буду просить депутатов уточнить для этого закон. Планирую с июля назначить американского помощника федерального прокурора украинского происхождения г-на Витвицкого возглавить конкурсную комиссию. Первичную чистку персонала начнем еще раньше силами Внутренней безопасности", - отметил генпрокурор.
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Как сообщалось, Богдан Витвицкий, американский юрист украинского происхождения и общественный деятель, помощник федерального прокурора в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями Департамента юстиции США, в 2007-2009 гг. юридический консультант посольства США в Киеве. Рассматривался как кандидат на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины.