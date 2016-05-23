В ГПУ прокомментировали заявления о намерениях Луценко оставить на должностях ее старый руководящий состав

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

"Информация, которую распространяют отдельные политики и эксперты, о якобы существующих намерениях генерального прокурора Юрия Луценко оставить на своих должностях старый руководящий состав ГПУ, не соответствует действительности и является прямой дезинформацией", - говорится в сообщении.

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В ведомстве напомнили, что в интервью журналистам от 22 мая 2016 года Луценко заявил, что уже на этой неделе произойдут кадровые изменения во всех структурных подразделениях Генеральной прокуратуры Украины.

"О принятых кадровых решениях будет сообщено на специальном брифинге, который запланирован на конец текущей недели", - добавили в ГПУ.