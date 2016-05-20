Украинские депутаты посетят Францию перед дебатами в Сенате об отмене санкций против РФ - Геращенко

Об этом в социальной сети Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Как отметила первый заместитель председателя ВРУ, она вместе с народным депутатом Алексеем Гончаренко, сопредседателем украинской-французской межпарламентской группы друзей, встретилась с членом Сената Франции Жан-Ив Леконтом.

"8 июня в Сенате Французской Республики пройдут дебаты по резолюции по отмене санкций против Российской Федерации, которые предлагают снять прокремлевские французские депутаты", - рассказала Геращенко.

Она отметила, что на встрече речь шла о санкциях, выполнении Минских соглашений и безвизовом режиме.

"Французский сенатор повторил нам месседжи о выборах на Донбассе в контексте важности децентрализации... Предложила уважаемому господину Леконту приехать наблюдателем на такие выборы и спросила, кто из европейских политиков готов еще приехать наблюдателем на оккупированные территории, когда там находятся десятки тысяч вооруженных людей, когда эти города и городки (наполненные) российским оружием", - сообщила первый заместитель председателя ВРУ.

В этой связи она отметила, что парламент Украины поддерживает децентрализацию в отдельных районах Донбасса, но после демилитаризации.

"За выборы, но против фарса от боевиков под названием "выборы". Поэтому выборы могут состояться только после установления устойчивого режима тишины, разоружения, вывода иностранных войск, по стандартам ОБСЕ и украинского законодательства", - заявила Геращенко.

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Она сообщила, что у нее сложилось впечатление, что европейские политики, в глубине души все понимают, но для Украины это не повод опускать руки.

"Работаем, разъясняем нашу позицию, приводим фактаж невыполнения со стороны РФ - страны, что оккупировала часть украинской территории, Минских соглашений", - сказала Геращенко.

Во время встречи французскому парламентарию украинские депутаты напомнили о нарушении прав человека на оккупированном Донбассе и в Крыму, об издевательствах над крымскими татарами. Украинские депутаты выразили решительный протест фактам нарушений международного права и посещения некоторыми французскими пророссийскими политиками оккупированного Крыма.

"На следующей неделе уже украинские депутаты посетят Париж для встреч с французскими коллегами, чтобы донести правду и разбивать мифы российской пропаганды", - заявила Геращенко.