Билецкий о выполнении требований "Азова": Думаю, у нардепов есть инстинкт самосохранения

Об этом заявил лидер "Азова", нардеп Андрей Билецкий, передает "112 Украина".

"Думаю, у них (у депутатов - УНИАН) есть инстинкт самосохранения. Есть фракции, выступающие против этого вопроса (выборов, - УНИАН) Есть небольшое количество честных депутатов, думаю, все будет хорошо. Если власть поведет себя неадекватно… За собой оставляем право на любые действия, блокировать парламент, блокировать АП и т. д." - заявил Билецкий.

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Отметим, по словам самого Билецкого, в сегодняшнем марше "Азова" приняли участие около 10 тысяч человек.

Марш "Азова" у Рады завершился зажжением файеров. По словам Билецкого, указанная акция - мирная, и ее участникам неинтересно штурмовать парламент. Однако он заявил, что это только предупреждение. В случае, если на Донбассе попытаются провести выборы, Раду "вынесут". Марш "Азова" проходил под лозунгом "Требования нации - нет капитуляции". В частности, представители "Азова" выступили против проведения выборов на Донбассе "по российскому сценарию". На улице Грушевского было перекрыто движение автотранспорта.

Порядок в центре Киева обеспечивали 2 тысячи правоохранителей.