В "Оппоблоке" хотят отменить решение Рады о переименовании Днепропетровска
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об отмене решения парламента, касающегося переименования города Днепропетровска в Днепр.
Текст проекта постановления (№3864-П) на сайте парламента в настоящее время осутствует.
Авторами документа являются заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул и народный депутат от партии Дмитрий Колесников.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 мая, Верховная Рада переименовала Днепропетровск в Днепр. Соответствующее постановление поддержали 247 народных депутатов из 344, зарегистрированных в сессионном зале. Документ вступает в силу с даты его принятия.
Читайте такжеНе Днепр: Вятрович утверждает, что Днепропетровск переименовали в Днипро
Как отмечается в пояснительной записке, свое нынешнее название Днепропетровск в 1926 году получил по названию реки и в честь партийного, большевистского и советского деятеля, руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР – Г.И. Петровского (1878-1958), который впоследствии стал одним из инициаторов организации Голодомора 1932-33 годов.
"Название несет в себе символику коммунистического режима и, согласно закону, должно быть изменено", - говорится в пояснительной записке.