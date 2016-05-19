Экс-посол США: При отсутствии реформ Запад может решить, что Украина "ремонту не подлежит"

Об этом в интервью nv.ua заявил экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.

"Меня беспокоит, что правительство медлит с экономическими реформами и борьбой с коррупцией. На Западе возлагали серьезные надежды на реформы в Украине после оранжевой революции, но они не оправдались. Затем был Майдан — и опять разочарование", - рассказал экс-посол.

По его словам, в какой-то момент возник феномен, который на Западе называют усталостью от Украины.

" В США понимают, что внедрение реальных изменений — процесс нелегкий и небыстрый. Но если правительство будет только говорить и ничего не делать, в конце концов, Запад может решить, что Украина “ремонту не подлежит”. Такой риск есть", - отметил Пайфер.

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"Надо сказать, что Украина провела несколько очень важных реформ в последние годы. Но у меня сложилось впечатление, что за прошедшие четыре-пять месяцев темпы значительно замедлились. А Украина не может себе сейчас этого позволить. Вопрос в том, сможет ли новое правительство задать новый, ускоренный темп. И что особенно важно — начать борьбу с коррупцией. Потому что на Западе существует устоявшееся мнение, что в Украине мало что делается в этом направлении", - заявил экс-посол.

Как сообщал УНИАН, Стивен Пайфер ранее заявлял, что Запад может отвернуться от Украины, если в стране не будут проводиться реформы.

"Если вы будете заниматься политическими играми вместо реформ, то можете оказаться в ситуации, когда Запад от вас отвернется. Мы надеемся, что новое правительство будет работать, ему надо делать это быстро, иначе возникает риск того, что терпение Запада иссякнет, оно не неограниченное", - сказал он.

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