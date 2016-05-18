Нуланд: США будут работать параллельно с "нормандской четверкой", чтобы ускорить выполнение "Минска-2"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд по итогам переговоров в Москве.

«Как вы знаете, США не являются участником« нормандского формата », но мы договорились со всеми его участниками о том, что будем работать параллельно, пытаясь ускорить эти переговоры, как с Киевом, так и с Москвой», - заявила она.

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Ранее УНИАН сообщал, что после посещения России Нуланд присоединится к секретарю Госдепартамента Джону Керри, который будет находиться 18-20 мая в Брюсселе (Бельгия).