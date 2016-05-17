Кива намерен в ответ на заявление Саакашвили подать иск в суд

"Сегодня Саакашвили во время пресс-конференции в Одессе рассказал, что Деканоидзе добивается моей отставки в интересах производителей наркосодержащих препаратов. Готовлю иск в суд", - написал Кива на своей странице в Facebook.

Сегодня, 17 мая, в ходе церемонии открытия лабораторно-производственного комплекса фармацевтической компании "Интерхим" Саакашвили подчеркнул заслугу премьер-министра Владимира Гройсмана, также присутствовавшего на церемонии, в вопросе очищения властных структур от лиц, занимавшихся "ангажированным лоббированием". В качестве примеров Саакашвили привел освобождение от занимаемых должностей первого замминистра здравоохранения Александры Павленко и руководителя департамента Нацполиции Ильи Кивы.

Как сообщал УНИАН, глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков перевел Илью Киву из Национальной полиции на работу в МВД.

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"Переведен в МВД - курировать вопросы в подразделении, которое занимается ветеранами АТО. Причина - не рабочие показатели - как раз они хорошие. Причина - не сработался с Хатией [Деканоидзе]", - пояснил министр.