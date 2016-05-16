ЦИК зарегистрировала Билозир народным депутатом

Как сообщает пресс-служба ЦИК, соответствующее решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании.

Билозир, 1957 года рождения, проживает в Киеве, беспартийная, включена в избирательный список партии "Блок Петра Порошенко" под №80.

Она уже была депутатом Верховной Рады 4-го (блок Виктора Ющенко «Наша Украина», 5-го (блок «Наша Украина») и 6-го созыва (блок «Наша Украина — Народная самооборона»).

Как сообщал УНИАН, 13 мая ЦИК признала Билозир избранным народным депутатом вместо Юрия Луценко, полномочия которого Верховная Рада досрочно прекратила 12 мая в связи с назначением на должность генерального прокурора.

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