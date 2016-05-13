ЦИК признала Билозир народным депутатом от БПП вместо Луценко

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, такое решение было принято сегодня на заседании комиссии.

Напоминается, что Верховная Рада своим постановлением досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Юрия Луценко, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от "Блока Петра Порошенко", в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

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Следовательно, Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Билозир Оксану Владимировну, 1957 года рождения, образование высшее, председателя общественной организации "Всеукраинское объединение женщин-депутатов", проживает в городе Киеве, беспартийную, включенную в избирательный список "БПП" под № 80.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада прекратила полномочия народного депутата Луценко и предоставила согласие на его назначение генпрокурором. В тот же день президент подписал указ о назначении Луценко на пост генпрокурора.