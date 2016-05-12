Порошенко назвал катастрофической ситуацию в Крыму

Об этом он заявил во время встречи с Комиссаром ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрисом Аврамопулосом, передает пресс-служба главы государства.

"Ситуация с правами украинцев, в том числе крымских татар, является катастрофической", - подчеркнул глава государства.

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Он добавил, что в такой ситуации санкции ЕС против России за действия в Крыму должны быть не только продолжены, но и существенно усилены.

Также, Петр Порошенко поприветствовал одобрение Европейским Парламентом Резолюции относительно ситуации с соблюдением прав крымских татар в оккупированном Крыму.