Порошенко назвал катастрофической ситуацию в Крыму
23:31, 12 мая 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко обратил внимание на значительное ухудшение ситуации с защитой прав крымских татар в оккупированном Россией Крыму, в частности продолжающиеся аресты и гонения представителей Меджлиса.
president.gov.ua
Об этом он заявил во время встречи с Комиссаром ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрисом Аврамопулосом, передает пресс-служба главы государства.
"Ситуация с правами украинцев, в том числе крымских татар, является катастрофической", - подчеркнул глава государства.
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Он добавил, что в такой ситуации санкции ЕС против России за действия в Крыму должны быть не только продолжены, но и существенно усилены.
Также, Петр Порошенко поприветствовал одобрение Европейским Парламентом Резолюции относительно ситуации с соблюдением прав крымских татар в оккупированном Крыму.
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