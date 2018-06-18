Украинский интерес. Нормандское бессилие, обострение в Крыму и фактор Байдена

Нормандский формат урегулирования на Донбассе все больше напоминает чемодан без ручки, который вынуждены нести все его участники. Украина – чтобы доказать свой статус ответственного члена международного сообщества, Россия – дабы не допустить усиления экономических санкций Запада, Германия и Франция – чтобы подтвердить свою способность влиять на события в Старом Свете. К тому же ФРГ сейчас председательствует в ОБСЕ, и это накладывает на Берлин дополнительные обязательства.

Однако встреча министров иностранных дел Нормандской четверки на берегу озера Тегель не принесла никаких результатов. Собственно, такой итог переговоров был прогнозируем, поскольку Россия даже не имитирует своего стремления способствовать урегулированию на Донбассе, более того – продолжает поставлять боевикам военную технику и вооружение. Павел Климкин подчеркнул, что вопросы безопасности и проведения выборов в ОРДЛО по украинскому законодательству не являются предметом компромиссов, к которым продолжает призывать Франк-Вальтер Штайнмайер. Сергей Лавров привычно переложил ответственность на Киев, Донецк и Луганск, представители которых, по мнению министра иностранных дел России, должны сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова продемонстрировала после берлинского раунда переговоров свою некомпетентность, возмутившись тем, что украинская делегация использовала карту, на котором Крым был обозначен как украинская территория. Видимо, «голосу Смоленской площади» полезно было бы вспомнить, что Генеральная Ассамблея ООН еще в марте 2014 года подтвердила, что Крым является украинским.

Российские оккупационные власти продолжают оказывать давление на крымских татар, как на рядовых граждан, так и на представителей Меджлиса. Кроме массовых задержаний в Бахчисарае (силовики делают налеты на мечети, понимая, что там можно гарантированно задержать многих), обысков, подозрение предъявлено и заместителю главы Меджлиса Ильми Умерову. В защиту крымских татар выступил Европейский Парламент, принявший специальную резолюцию, которой его депутаты осудили запрет на деятельность Меджлиса в России.

Стоит отметить, что в России продолжается ужесточение внутренней политики. Государственная Дума в первом чтении законопроект, ограничивающий выезд граждан за рубеж. Расклад сил в российском парламенте не позволяет предположить, что эта инициатива не будет поддержана в целом. В тот же день был выдавлен с работы менеджмент «РБК» - делового информационного ресурса, позволившего себе лишнее по мнению Кремля. Путин и его окружение продолжают высокими темпами создавать в России режим осажденной крепости, не собираясь прислушиваться к мнению мирового сообщества по поводу своего поведения в Крыму и на Донбассе.

Барак Обама и лидеры государств Северной Европы не только призвали продолжить санкции против России, но и выступили за интенсификацию реформ в Украине. Главным ответственным за связи с нашей страной в Вашингтоне остается вице-президент Джо Байден, который успел не только заверить в получении Украиной кредитных гарантий на 1 миллиард долларов, пригласить Владимира Гройсмана посетить Соединенные Штаты в июне и поддержал назначение Юрия Луценко на пост генерального прокурора.

Обращает на себя внимание активизация министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, не только обвинившего главу Европейского Совета Дональда Туска в игнорировании стремления Польши принимать участие в переговорах об урегулировании на Донбассе, но и подчеркнувшего, что его страна должна быть готова к возможному притоку беженцев из Украины. Такими заявлениями официальная Варшава пытается убить сразу несколько зайцев: привлечь внимание Вашингтона накануне июльского саммита НАТО в польской столице, усилить собственное влияние в регионе Восточной и Центральной Европы и уменьшить приток беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, негативно воспринимаемых в консервативном польском обществе.