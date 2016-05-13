"Работа пошла": Нардеп говорит, что генпрокурор Луценко уже проводит совещание с заместителями

Об этом возле здания Генпрокуратуры сообщил народный депутат Антон Геращенко, передает 112 Украина.

По словам депутата, он передал главе ГПУ "определенную информацию об очень серьезных преступлениях, которые были закрыты".

Читайте такжеЛуценко живет в оформленном на тестя доме площадью 859 квадратов - активисты

"После представления у него сразу же началось совещание с заместителями, он ставит задачи, работа пошла", - сообщил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада дала согласие на назначение Луценко на должность генпрокурора. За соответствующее постановление проголосовали 264 народных депутата из 350 зарегистрированных в сессионном зале.

Президент Украины Петр Порошенко, который присутствовал на заседании ВР, сразу же в сессионном зале подписал указ о назначении Луценко на пост генпрокурора.

Сегодня глава государства представил Луценко коллективу Генпрокуратуры.