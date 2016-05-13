Луценко: Сначала доверие общества к ГПУ, потом - повышение зарплат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ГПУ после представления на должность.

«Я так же как и президент Украины, хотел бы говорить о повышении зарплат, но я полностью разделяю точку зрения главы государства - сначала мы должны дать результат стране, получить доверие в обществе, и только в результате этого мы можем увеличивать заработную плату, которая действительно требует увеличения», - сказал Луценко.

Читайте такжеПорошенко: генпрокурор Луценко "никому и ничем не обязан"

Как сообщал УНИАН, сегодня во время представления Луценко коллективу Генпрокуратуры президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что зарплаты в реформированной прокуратуре должны быть не ниже, чем в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Детективы НАБУ получают в среднем 32-34 тыс. грн зарплаты. Зарплата главы НАБУ составляет 60 тыс. грн.