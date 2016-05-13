Порошенко: Весь мир следит за тем, что будет происходить в ГПУ
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что назначение нового генерального прокурора было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ предоставления Украине кредитных гарантий макрофинансовой помощи от международных партнеров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время представления нового генерального прокурора Юрия Луценко коллективу Генпрокуратуры.
"Назначение генерального прокурора было одним из предварительных условий и относительно нашего сотрудничества с МВФ, и предоставления нам кредитных гарантий макрофинансовой помощи со стороны наших партнеров. И весь мир сейчас настроил мощные оптические приборы, чтобы пристально следить за тем, что сейчас будет происходить в прокуратуре", - заметил Порошенко.
"Общество хочет и имеет право через два года после Революции Достоинства увидеть справедливость. Именно в этом состоит задача. Это задача, которую я просил бы принять во внимание нового генпрокурора. Именно этой задачей должен руководствоваться каждый работник прокуратуры", - подчеркнул он.
"Те, кому прокуратура реально и в государственных интересах наступала на хвост, имеют достаточно возможностей для организации мощных критических волн. Еще кто-то на критике ГПУ, а соответственно, и президента пытается заработать себе политический капитал. Еще кто-то мечтал превратить прокуратуру в акционерное общество, в котором каждая политическая сила имеет свой пакет - что-то вроде индульгенции от прошлых и будущих грехов" - считает Порошенко.
Читайте такжеПорошенко: генпрокурор Луценко "никому и ничем не обязан"
Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада предоставила согласие на назначение Луценко на должность генпрокурора. За соответствующее постановление проголосовали 264 народных депутата из 350 зарегистрированных в сессионном зале.