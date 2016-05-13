Порошенко: Весь мир следит за тем, что будет происходить в ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время представления нового генерального прокурора Юрия Луценко коллективу Генпрокуратуры.

"Назначение генерального прокурора было одним из предварительных условий и относительно нашего сотрудничества с МВФ, и предоставления нам кредитных гарантий макрофинансовой помощи со стороны наших партнеров. И весь мир сейчас настроил мощные оптические приборы, чтобы пристально следить за тем, что сейчас будет происходить в прокуратуре", - заметил Порошенко.

"Общество хочет и имеет право через два года после Революции Достоинства увидеть справедливость. Именно в этом состоит задача. Это задача, которую я просил бы принять во внимание нового генпрокурора. Именно этой задачей должен руководствоваться каждый работник прокуратуры", - подчеркнул он.

"Те, кому прокуратура реально и в государственных интересах наступала на хвост, имеют достаточно возможностей для организации мощных критических волн. Еще кто-то на критике ГПУ, а соответственно, и президента пытается заработать себе политический капитал. Еще кто-то мечтал превратить прокуратуру в акционерное общество, в котором каждая политическая сила имеет свой пакет - что-то вроде индульгенции от прошлых и будущих грехов" - считает Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада предоставила согласие на назначение Луценко на должность генпрокурора. За соответствующее постановление проголосовали 264 народных депутата из 350 зарегистрированных в сессионном зале.