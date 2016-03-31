Генпрокуратура обнародовала повестку о допросе Сакварелидзе (документ)

Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, 30 марта 2016 года по телефону он был вызван на допрос как свидетель.

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"В телефонном разговоре последний не отрицал о явке на допрос к начальнику управления Генпрокуратуры в пятницу – 1 апреля 2016 года. Повестка о вызове 31 марта 2016 года, в частности, была послана Д. Сакварелидзе и на электронную почту", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, накануне о вызове на допрос в ГПУ сообщил сам Сакварелидзе.