Генпрокуратура обнародовала повестку о допросе Сакварелидзе (документ)
17:09, 31 марта 2016Политика
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В Генеральную прокуратуру на допрос вызван в качестве свидетеля в уголовном производстве экс-заместитель Генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.
Накануне о вызове на допрос в ГПУ сообщил сам Сакварелидзе / io.ua
Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, 30 марта 2016 года по телефону он был вызван на допрос как свидетель.
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"В телефонном разговоре последний не отрицал о явке на допрос к начальнику управления Генпрокуратуры в пятницу – 1 апреля 2016 года. Повестка о вызове 31 марта 2016 года, в частности, была послана Д. Сакварелидзе и на электронную почту", - говорится в сообщении.
Повестка Сакварелидзе / gp.gov.ua
Как сообщал УНИАН, накануне о вызове на допрос в ГПУ сообщил сам Сакварелидзе.
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