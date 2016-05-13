В БПП планируют избрать главу фракции в понедельник
10:22, 13 мая 2016Политика
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Заседание фракции "Блока Петра Порошенко", на котором планируют избрать председателя фракции, состоится в понедельник, 16 мая.
БПП планирует 16 мая избрать председателя фракции / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил заместитель председателя фракции "БПП" Алексей Гончаренко.
По его словам, в составе фракции есть много достойных кандидатов на эту должность.
При этом Гончаренко высказал мнение, что председателем фракции целесообразно было бы избрать Анатолия Матвиенко или Игоря Грынива.
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Как известно, вчера, 12 мая, Юрия Луценко, который был главой фракции "БПП", был назначен генеральным прокурором Украины, он досрочно сложил депутатские полномочия.
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