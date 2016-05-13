В БПП планируют избрать главу фракции в понедельник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил заместитель председателя фракции "БПП" Алексей Гончаренко.

По его словам, в составе фракции есть много достойных кандидатов на эту должность.

При этом Гончаренко высказал мнение, что председателем фракции целесообразно было бы избрать Анатолия Матвиенко или Игоря Грынива.

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Как известно, вчера, 12 мая, Юрия Луценко, который был главой фракции "БПП", был назначен генеральным прокурором Украины, он досрочно сложил депутатские полномочия.