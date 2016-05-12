Принятый закон о ГПУ позволяет дать ход более тысячи дел против предателей Украины - Луценко
Новоназначенный генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что принятый сегодня Верховной Радой закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности Генеральной прокуратуры дает возможность дать ход более тысячи дел против предателей Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рассмотрения в парламенте вопроса о назначении его генпрокурором.
"Принятый вами сегодня закон дает возможность дать ход более тысячи дел уже возбужденных в Генпрокуратуре против тех, кто предал Украину на государственных должностях в Крыму, Донецке и Луганске", - сказал Луценко и заверил, что "обязательно буду это делать, чтобы это произошло как можно скорее, не позднее конца этого года".
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Он также подчеркнул, что имущество этих лиц на территории Украины должно быть арестовано и конфисковано.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины (№ 4645).
За это решение проголосовали 258 народных депутатов из 372, зарегистрированных в сессионном зале.