Принятый закон о ГПУ позволяет дать ход более тысячи дел против предателей Украины - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рассмотрения в парламенте вопроса о назначении его генпрокурором.

"Принятый вами сегодня закон дает возможность дать ход более тысячи дел уже возбужденных в Генпрокуратуре против тех, кто предал Украину на государственных должностях в Крыму, Донецке и Луганске", - сказал Луценко и заверил, что "обязательно буду это делать, чтобы это произошло как можно скорее, не позднее конца этого года".

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Он также подчеркнул, что имущество этих лиц на территории Украины должно быть арестовано и конфисковано.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины (№ 4645).

За это решение проголосовали 258 народных депутатов из 372, зарегистрированных в сессионном зале.