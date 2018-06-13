Рада возвращается к работе

10 мая Верховная Рада приступила к работе после двухнедельного перерыва. Несмотря на то, что, формально, большинство народных избранников две последних недели не собирались ни под куполом на Грушевского, ни в парламентских комитетах, законопроекты ими регистрировались исправно. К примеру, в период с 25 апреля по 6 мая на сайте Верховной Рады было зарегистрировано 156 законопроектов и проектов постановлений. Любопытно также, что рекордсменом в подаче документов на рассмотрение парламента стал Кабмин – 78 проектов законов против 37 депутатских (постановления не в счет). Учитывая, что в среднем за такой промежуток времени в Раде регистрируется 150-170 проектов законов и постановлений, статистика не так уж и плоха. Но это если обращать внимание лишь на количество законодательных актов, а не на их качество.

Дело в том, что большинство документов, зарегистрированных в вышеуказанный период, носят технический характер – это постановления про отклонение тех или иных законопроектов, принятие законопроектов за основу или возврат на доработку. В основном, в аграрной, налоговой, экологической и социальной сферах.

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Кроме того, «законотворчество» правительства – не показатель мощной законодательной работы нового Кабмина, а лишь процедурный нюанс. «Согласно законодательству, новое правительство автоматически должно отозвать законопроекты, которые были внесены предыдущим составом Кабинета министров, но не прошли 1-го чтения или даже не были включены в повестку дня. И, как правило, большинство из них перерегистрируются снова», - рассказал экс-народный депутат, политолог Тарас Чорновил.

То есть, законопроекты не выписываются в стенах Кабмина заново: если законопроект был зарегистрирован предыдущим составом правительства, а новый состав не имеет возражений против того или иного документа, законопроект отзывается и вносится еще раз. «Это чисто процедурная вещь. На прошлом заседании Кабмина как раз прошла процедура принятия решения о перенаправлении законопроектов в Верховную Раду», - напомнил он.

К слову, если учитывать этот нюанс, то количество законодательных инициатив, зарегистрированных в парламенте в период «майского отдыха», уже не кажется таким уж внушительным.

Вместе с тем, по словам эксперта «Реанимационного пакета реформ» Ярослава Юрчишина, новый Кабмин не просто заново перерегистрировал в Раде все готовые проекты законов: «Не могу сказать, что это полностью старые законопроекты, которые остались от старого Кабинета министров. Бралась «старая» база, но они были пересмотрены и доработаны». В частности, речь идет о социальных и финансовых законопроектах. А, к примеру, проект закона об отмене налогообложения пенсий – полностью инициирован новым правительством.

Первая необходимость

Важно также помнить, что сам факт регистрации или перерегистрации документа в парламенте еще ничего не говорит о том, когда он может быть вынесен на рассмотрение в сессионный зал и будет ли вынесен вообще. Однако, что касается тех законодательных актов, о которых идет речь, вероятность того, что они будут рассмотрены на ближайших пленарных заседаниях, достаточно высока. «Правительственные законопроекты будут ставить на голосование в ближайшее время, - считает Чорновил. – Поскольку, по сути, это возвращение тех проектов, которые уже лежали в Верховной Раде».

«Не обязательно все из них будут идти первоочередно, но большая часть будет, скажем так, в «основой» очереди», - добавил он.

По мнению же Ярослава Юрчишина, Верховная Рада должна начать свою работу на пленарной неделе с «критичных для принятия» законопроектов – тех, которые напрямую касаются требований Международного валютного фонда. «Мы знаем, что в связи с длительным правительственным кризисом получить следующий транш от МВФ будет достаточно сложно. Поэтому правительству и парламенту очень важно рассматривать проекты законов, которые касаются сотрудничества с МВФ. Это и стабилизация банковской системы, и система новых правил регулирования рынка финансов. Их можно считать приоритетными не по социальной значимости, а по срокам принятия», - отметил он.

Министерство экономического развития и торговли призывает парламент принять 14 законопроектов, необходимых для продолжения сотрудничества Украины с МВФ. В частности, речь идет о законопроектах, касающихся административной реформы центральных органов исполнительной власти, реформы таможни, минимизации влияния администрирования налогов на доходы госбюджета, приватизации и корпоратиизации госактивов в топливно-энергетическом комплексе, реформы «Укрзализныци» и законопроекта об учреждении бизнес-омбудсмена.

В профильном ведомстве надеются, что депутаты смогут «оперативно приступить к предметному рассмотрению этих законодательных инициатив в сессионном зале». «Хочу призвать народных депутатов реально оценивать ситуацию в стране, ответственно относиться к своим заявлениям о целесообразности сотрудничества с нашими международными партнерами и не словом, а своим голосованием поддержать обеспечение выхода Украины из кризиса», - обратился к парламентариям министр Степан Кубив.

Политические вопросы

Не менее важными являются и так называемые «политические» законопроекты. Несмотря на то, что до «майских каникул» попытка изменить закон о прокуратуре «под Юрия Луценко» потерпела фиаско, Рада намерена как можно быстрее вернуться к вопросу правок этого законодательного акта. «Нет возможности дальше откладывать вопрос, потому что общество будет лихорадить. Отсутствие генерального прокурора на сегодняшний день создает напряжение в судействе, и мы настаиваем, чтобы уже сегодня на повестке дня этот вопрос был», - заявил на Согласительном совете руководителей парламентских фракций во вторник, 10 мая, замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Грынив.

Вместе с тем, в кулуарах считают, что рассмотрение изменений в закон о Генеральной прокуратуре состоится в четверг.

В свою очередь, помимо реформы прокуратуры, спикер Верховной Рады Андрей Парубий настаивает и на скорейшей реформе самого парламента. Напомним, спикер презентовал потенциальные изменения в регламент Рады по плану, разработанному совместно с «миссией Кокса», на прошлой неделе. Среди основных нововведений - три пленарные недели вместо двух, больше дней для работы в комитетах, дебаты с правительством вместо «вопрос-ответ» в существующем формате пятничного «часа правительства» и т.д.

И еще один вопрос, требующий немедленной реакции Рады – изменение состава Центральной избирательной комиссии. Дело не только в том, что у 12 из 15 членов ЦИК семилетний срок полномочий истек еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности. А и в том, что в семи мажоритарных округах в Украине необходимо провести довыборы в Верховную Раду, поскольку избранные депутаты перешли в исполнительную ветвь власти после формирования нового состава Кабмина. Только намек на то, что подсчет голосов на довыборах может провести старый состав Центральной избирательной комиссии, вызывает бурную реакцию в рядах всех украинских «оппозиций».

«Президент сообщил, что заканчиваются последние экспертные консультации и в ближайший период, как это и предусмотрено законом, он подаст предложения относительно членов ЦИК в Верховную Раду. Я обещаю, как только эти предложения поступят, они, как можно скорее, подчеркиваю – как можно скорее, будут вынесены в зал для рассмотрения и принятия решения», - сообщил Андрей Парубий.

К тому же, палки в колеса будут ставить члены бывшей коалиции – радикалы, «Батькивщина», «Самопомич», считает политолог. По его словам, это не будет касаться лишь «социальных» законов: во-первых, потому, что многие депутаты ранее публично поддерживали эти изменения, во-вторых, потому, что, по традиции, депутаты всегда охотно поддерживают социально-привлекательные законопроекты, поскольку это лишняя возможность «подлизаться» к избирателям.Вместе с тем, ожидать, что пленарная работа депутатов на текущей неделе будет эффективной, не приходится. «В принципе, за множество законодательных инициатив в коалиции голоса имеются, - считает Чорновил. – Но внутри коалиции есть отдельные люди, к примеру, среди тех же мажоритарщиков, у которых есть свои бизнес-интересы, и которым, ну, очень не нравится многое из пакета законов МВФ. Поэтому стоит ожидать блокирования принятия отдельных решений».



К таким требованиям присоединяются и другие фракции. В частности, лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко пообещал заблокировать трибуну парламента в случае, если по офшорам не будет создана временная следственная комиссия.Кроме того, камнем преткновения в законодательной работе может стать новый виток офшорного скандала: в понедельник, 9 мая, международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал новые данные Панамского архива. Так, фракция «Самопомич» наставивает на первоочередном принятии закона о временных следственных комиссиях Верховной Рады с тем, чтобы расследовать возможную причастность президента Украины Петра Порошено к офшорным компаниям. «Президент должен быть поставлен под закон, а не над законом, - заявил народный депутат от фракции «Самопомич» Егор Соболев. - На сегодняшний день не существует ни одной процедуры, ни одной возможности расследовать его злоупотребления».

В свою очередь, спикер Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что блокирование парламента будет означать остановку работы высшего законодательного органа государства. И что это – не выход. «Блокирование трибуны – это неприемлемый способ. Особенно учитывая те темпы работы, которыми мы двигаемся на сегодняшний день», - добавил он.

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К слову, дабы улучшить дисциплину с прогулами народных депутатов, спикер уже подписал распоряжение об удержании из зарплаты парламентариев соответствующих «штрафов». Конечно, подобные меры – капля в море для тех обладателей мандатов, кто живет за счет бизнес-интересов, а не за счет зарплаты. Вместе с тем, по словам Андрея Парубия, главное в этом нововведении – огласка: «Нет большего механизма влияния на депутата, чем общественное давление».

Повлияют ли такие «карательные меры» на качество работы депутатского корпуса? Поживем – увидим.

Марина Микеладзе