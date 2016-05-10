В БПП рассказали, когда Порошенко внесет кандидатуры в новый состав ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

"Президент завершил консультации с фракциями относительно нового состава ЦИК и уже на этой неделе внесет в парламент кандидатуры членов ЦИК", - отметил он.

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Ранее в ЦИК заявляли, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в ближайшие два года провести невозможно.