В БПП рассказали, когда Порошенко внесет кандидатуры в новый состав ЦИК
10:25, 10 мая 2016Политика
226 0
На этой неделе президент Украины Петр Порошенко внесет кандидатуры в состав Центральной избирательной комиссии.
В БПП рассказали, когда Порошенко внесет кандидатуры в состав ЦИК / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
"Президент завершил консультации с фракциями относительно нового состава ЦИК и уже на этой неделе внесет в парламент кандидатуры членов ЦИК", - отметил он.
Читайте такжеПорошенко предложит новый состав Центризбиркома в ближайшее время – Парубий
Ранее в ЦИК заявляли, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в ближайшие два года провести невозможно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter