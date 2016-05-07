Порошенко предложит новый состав Центризбиркома в ближайшее время – Парубий

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в эфире «5 каналу». «Президент сообщил, что заканчиваются последние экспертные консультации и в ближайший период, как это и предусмотрено законом, он подаст предложения относительно членов ЦИК в Верховную Раду Украины. Я обещаю, как только эти предложения поступят, они как можно скорее, подчеркиваю – как можно скорее, будут вынесены в зал для рассмотрения и принятия решения», - заявил Парубий.

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При этом спикер выразил мнение, что нынешнего председателя ЦИК Михаила Охендовского не будет в числе кандидатов, которых представят на рассмотрение Верховной Рады.

«Я не могу предсказать, какой именно состав подаст президент Украины. Могу сказать свое мнение. По моему мнению, Охендовского не будет в перечне кандидатов, которые будут подаваться в Верховную Раду Украины для утверждения», - отметил председатель ВР.

Как сообщалось, у 12 из 15 членов ЦИК семилетний срок полномочий истек еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

Представление о назначении новых членов ЦИК вносит в парламент президент после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.

Фракции и депутатские группы парламента еще в прошлом году подали свои кандидатуры в состав ЦИК.