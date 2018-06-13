Украинский интерес. Фактор Донбасса, заокеанские надежды и уроки для Казахстана

Пасхальное относительное затишье на Донбассе не должно создавать иллюзий. Правда, высока вероятность того, что на анонсированной Франком-Вальтером Штайнмайером встрече министров иностранных дел Нормандской четверки 11 мая в Берлине западные участники попытаются поднажать на Украину с целью скорейшей имплементации Минских соглашений, пусть и ценой украинских интересов.

В Киеве, как представляется, этот сценарий просчитывают, потому и сделали несколько превентивных заявлений. Леонид Кучма не просто возложил на боевиков вину за срыв обмена пленными, но и подчеркнул, что без восстановления контроля над границей вести разговоры о проведении выборов в ОРДЛО бессмысленно. Ирина Геращенко обвинила Россию в попытке торпедировать Минский формат, существование которого приносит Кремлю имиджевые потери и серьезно осложняет борьбу за отмену санкций, являющуюся сегодня одним из приоритетов российской внешней политики. Трудно не согласиться с уже бывшим членом украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Романом Безсмертным, выразившим уверенность, что нашей стране необходимо предлагать собственную стратегию урегулирования на Донбассе. Объективным подтверждением слов украинских политиков стало заявление заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга, призвавшего боевиков вывести тяжелое вооружение из Донецка и Луганска. Известно, что под предлогом проведения парада 9 мая Россия перебрасывает в неконтролируемые Украиной районы Донбасса все новые и новые единицы бронированных машин и артиллерийских систем.

Сообщение расследовательской группы Bellingcat, определившей бортовой номер и принадлежность ЗРК «Бук», сбившего Боинг-777 летом 2014-го в небе над Донбассом, к Вооруженным Силам РФ вряд ли заставит Кремль признать очевидное. Эти данные, как и другие доказательства преступлений Россией норм международного права, сегодня выглядят напитком, которому предстоит настояться. Возможно, довольно долго.

Соединенные Штаты, хотя формально не принимают участия в Минском переговорном процессе, но периодически делают заявления, призванные образумить Россию. К примеру, министр обороны США Эштон Картер подчеркнул, что они будут защищать своих союзников от европейского давления, а новоназначенный командующий Объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти подчеркнул, что Альянс должен быть готов дать отпор России на случай, если меры по сдерживанию ее агрессивных намерений не принесут желаемого результата. Безусловно, генерал Скапаротти набрал немало очков в глазах украинцев, но не следует забывать, что решения на Западе, пусть в условиях гибридного противостояния, принимают политики, а не военные.

Любопытные выводы из происходящего в Украине сделал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, громогласно заявивший, что не допустит повторения в своей стране украинского сценария и готов жестко пресекать акции протеста. Напомню, что опыт противодействия протестным настроениям у ветерана пребывания в президентском кресле на постсоветском пространстве уже есть. Вот только своего оппонента Назарбаев публично и не без умысла определяет неверно: главную угрозу и ему, и Александру Лукашенко, представляет не Украина, а Россия, для которой, как показывает развитие событий, нет ни друзей, ни союзников, которыми в Кремле не могли бы пожертвовать. Полагаю, что и в Астане, и в Минске, и в Ереване об этом забывать не стоит.

Превращение Дональда Трампа на нынешнем этапе избирательной кампании в США в главного претендента на президентский пост от Республиканской партии и его многочисленные эпатажные заявления ставят перед украинской дипломатией ряд задач. Это не только коммуникации с командой Хиллари Клинтон – фаворита демократов, но и поиск собеседников в возможной внешнеполитической команде Трампа, дабы любой исход президентской гонки за океаном не стал для официального Киева неприятной неожиданностью.

Евгений Магда