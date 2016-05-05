У министра финансов - новый заместитель

Как сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, соответствующее решение было согласовано с первым вице-премьер-министром Степанов Кубивым, а также другими вице-премьер-министрами.

Согласно декларации Буцы за 2014 год, общая сумма его совокупного дохода тогда составляла 21749 грн.; вкладов в банках - 16833 гривны.

В то же время в декларации Буца указал два автомобиля, среди которых - внедорожник Subaru Forester.