У министра финансов - новый заместитель
12:54, 05 мая 2016Политика
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Кабинет министров Украины уволил с должности заместителя министра финансов Украины Артема Шевальова и назначил на эту должность Юрия Буцу.
Кабмин назначил на должность заместителя главы Минфина Юрия Буцу / УНИАН
Как сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, соответствующее решение было согласовано с первым вице-премьер-министром Степанов Кубивым, а также другими вице-премьер-министрами.
Согласно декларации Буцы за 2014 год, общая сумма его совокупного дохода тогда составляла 21749 грн.; вкладов в банках - 16833 гривны.
В то же время в декларации Буца указал два автомобиля, среди которых - внедорожник Subaru Forester.
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