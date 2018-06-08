Вехи недели. Катастрофа с последствиями, скандал со шлейфом и унификация с обвинениями

Чернобыль во многом остается маркером восприятия Украины в окружающем мире. Уже 30 лет прошло после ужасной техногенной катастрофы, спровоцированной стремлением подчинить реакцию мирного атома распоряжениям единственной правящей партии в стране, и вызвавшей серьезные последствия. И Украина, и окружающий мир до сих пор помнят горький привкус радиации, разлетавшейся по Европе из небольшого полесского городка. Сегодняшний объект «Укрытие» - результат согласованных усилий мирового сообщества, а существование Чернобыля – постоянное напоминание о необходимости соблюдать баланс между целесообразностью и эффективностью в эксплуатации научных достижений человечества.

В Украине, тем временем, разгорелся скандал вокруг Савика Шустера. Искушенный телеведущий, давно и ловко капитализировавший свой статус светоча свободы слова, объявил голодовку после лишения его разрешения на работу столичной службой занятости. В защиту Шустера выступили многие политики, не остались в стороне и президент с премьером, призвавшие поскорее разобраться в конфликтной ситуации. Но опытного модератора телевизионных шоу с заведомо предсказуемым результатом уже было не остановить: Савик Шустер создал Комитет спасения свободы слова, в котором объединились многие постоянные участники его эфиров. Полагаю, что к возмущенному комментарию представителя ОБСЕ Дуньи Миятович вскоре добавятся и другие негативные оценки случившегося.

Кабинет Министров принял ожидавшееся еще от его предшественников решение об унификации цены газа для всех категорий потребителей с ее одновременным небольшим снижением. На этот раз исполнительная власть показала и структуру цены голубого золота, которая будет зависеть от его стоимости на европейских хабах, и доставки в Украину. Тем самым, наша страна не только отказывается от российского газа, но и намерена сохранить субсидии малоимущим. Правительство уже внесло на рассмотрение парламента предложение об отмене налогообложения пенсий, и оно с высокой степенью вероятности будет поддержано. Живо отреагировала и УГКЦ, устами своего предстоятеля Святослава (Шевчука) призвавшая отменить льготы на стоимость газа для религиозных организаций.

Правительственная инициатива вызвала праведный гнев политиков старой формации, обуздавших социальную тематику в борьбе за электоральный вес. Они обвиняют Кабинет Министров в преступлении против Украины, засыпая благодарных слушателей многочисленными цифрами. Да и тема проведения досрочных парламентских выборов как панацеи от всех бед, несомненно, займет в их лексиконе заметное место.

Президент Петр Порошенко назвал унификацию цены газа «мощным антикоррупционным ударом». Сам глава государства подчеркнул, что война больше не может быть оправданием для экономического кризиса и призвал правительство сосредоточиться на повышении уровня доходов населения и обеспечении экономического роста в стране. Порошенко назначил новых глав ОГА в четырех областях и уволил шефа Службы внешней разведки Виктора Гвоздя. Вкупе с ранее освободившимися по разным причинам депутатскими креслами, сегодня вакантными являются мандаты парламентариев в 7 мажоритарных округах, что существенно повышает актуальность назначения в них внеочередных выборов. Не менее злободневен и вопрос смены 80% состава Центральной избирательной комиссии.

Системный кризис, переживаемый партиями власти и ветеранами политической жизни, подталкивает новые партийные проекты к более решительным действиям. Объединение «Нова країна» призвала объединиться «Демократический альянс» и «Сила людей», но не получила утвердительного ответа. Анонсируют создание нового партийного проекта лишенный депутатского мандата Егор Фирсов и бывший заместитель генерального прокурора Давит Сакварелидзе. Осталось понять, приведет ли умножение численности политических сил к переходу от количества к качеству.

Евгений Магда