Порошенко назначил волонтера Бирюкова своим внештатным советником

Об этом говорится в соответствующем указе президента №191/2016, размещенном на сайте главы государства.

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«Назначить Бирюкова Юрия Сергеевича советником президента Украины (вне штата)», - говорится в указе.

Как сообщал УНИАН, Порошенко в августе 2014 года назначил волонтера организации «Крылья Феникса» Бирюкова своим советником. 28 апреля 2016 года президент уволил Бирюкова с занимаемой должности.