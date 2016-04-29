Порошенко назначил волонтера Бирюкова своим внештатным советником

13:52, 29 апреля 2016
Политика
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Президент Петр Порошенко назначил волонтера Юрия Бирюкова своим внештатным советником.

УНИАН

Об этом говорится в соответствующем указе президента №191/2016, размещенном на сайте главы государства.

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«Назначить Бирюкова Юрия Сергеевича советником президента Украины (вне штата)», - говорится в указе.

Как сообщал УНИАН, Порошенко в августе 2014 года назначил волонтера организации «Крылья Феникса» Бирюкова своим советником. 28 апреля 2016 года президент уволил Бирюкова с занимаемой должности.

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