Порошенко назначил волонтера Бирюкова своим внештатным советником
13:52, 29 апреля 2016Политика
961
Президент Петр Порошенко назначил волонтера Юрия Бирюкова своим внештатным советником.
в августе 2014 года назначил волонтера Бирюкова своим советником / УНИАН
Об этом говорится в соответствующем указе президента №191/2016, размещенном на сайте главы государства.
Читайте такжеНакануне майских праздников Порошенко уволил двух своих помощников
«Назначить Бирюкова Юрия Сергеевича советником президента Украины (вне штата)», - говорится в указе.
Как сообщал УНИАН, Порошенко в августе 2014 года назначил волонтера организации «Крылья Феникса» Бирюкова своим советником. 28 апреля 2016 года президент уволил Бирюкова с занимаемой должности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter