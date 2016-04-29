Накануне майских праздников Порошенко уволил двух своих помощников

Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Уволить Онищенко Юрия Владимировича с должности первого помощника президента Украины», - говорится в указе главы государства №183/2016.

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«Уволить Горащенкова Алексея Николаевича с должности помощника президента Украины», - отмечается в распоряжении №113/2016-рп.

Как сообщал УНИАН, Порошенко в июне 2014 года назначил дипломата, бывшего посла Украины в Норвегии Юрия Онищенко своим первым помощником.

В августе 2014 года президент подписал распоряжение о назначении своим помощником заслуженного юриста и дипломата Алексея Горащенкова.