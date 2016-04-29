Накануне майских праздников Порошенко уволил двух своих помощников
13:12, 29 апреля 2016Политика
1744
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Онищенко и Алексея Горащенкова с должности своих помощников.
Указы обнародованы на сайте президента / Фото УНИАН
Об этом сообщается на сайте главы государства.
«Уволить Онищенко Юрия Владимировича с должности первого помощника президента Украины», - говорится в указе главы государства №183/2016.
Читайте такжеПорошенко уволил Бирюкова с должности своего советника
«Уволить Горащенкова Алексея Николаевича с должности помощника президента Украины», - отмечается в распоряжении №113/2016-рп.
Как сообщал УНИАН, Порошенко в июне 2014 года назначил дипломата, бывшего посла Украины в Норвегии Юрия Онищенко своим первым помощником.
В августе 2014 года президент подписал распоряжение о назначении своим помощником заслуженного юриста и дипломата Алексея Горащенкова.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter