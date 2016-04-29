Савченко рассказала, что в ее СИЗО привезли двух парней "из подвалов Донетчины"

Об этом на своей странице в Facebook сообщила сестра Надежды Вера Савченко.

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"На свидании Надя мне рассказала, что сегодня (то есть в среду, 27.04) привезли в СИЗО-3, Новочеркасск, РФ, двух ребят из подвалов Донбасса... Наших солдат?" - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 марта этого года суд в российском Донецке приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов в Луганской области в 2014 году.

Недавно Савченко прекратила сухую голодовку в знак протеста против приговора, которая длилась 12 суток.

24 апреля президент Петр Порошенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко, о которых он сообщил ее матери и сестре.