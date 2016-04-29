Порошенко: Нынешняя Пасха станет тестом для России на христианство

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня Страстная Пятница. Нынешняя Пасха станет тестом для России на ее принадлежность к христианской цивилизации. Чтобы пройти этот тест, Россия и ее марионетки должны безоговорочно прекратить огонь хотя бы на Пасху", - написал Порошенко.

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По его словам, "если это будет сделано, я со своей стороны готов гарантировать соблюдение режима прекращения огня с украинской стороны, с надеждой, что он обретёт постоянный характер, не ограниченный по времени".

"Ожидаю поддержки этой инициативы со стороны наших западных партнеров", - добавил Порошенко.