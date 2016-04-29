Порошенко: Нынешняя Пасха станет тестом для России на христианство
09:08, 29 апреля 2016Политика
9848
Президент Украины Петр Порошенко призывает Россию и ее боевиков на Донбассе прекратить обстрелы во время Пасхи.
REUTERS
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня Страстная Пятница. Нынешняя Пасха станет тестом для России на ее принадлежность к христианской цивилизации. Чтобы пройти этот тест, Россия и ее марионетки должны безоговорочно прекратить огонь хотя бы на Пасху", - написал Порошенко.
Читайте такжеУ христиан сегодня Страстная пятница - самый скорбный день в году
По его словам, "если это будет сделано, я со своей стороны готов гарантировать соблюдение режима прекращения огня с украинской стороны, с надеждой, что он обретёт постоянный характер, не ограниченный по времени".
"Ожидаю поддержки этой инициативы со стороны наших западных партнеров", - добавил Порошенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter