Госслужба по-новому

Документ был принят еще в декабре прошлого года и изначально должен был заработать с 1 января года нынешнего. Однако запуск реформы отложили до мая. «И чем ближе эта дата, тем изобретательнее становятся чиновники на местах, всячески пытаясь обойти нововведения и избежать конкурсов», - отметил на прошлой неделе лидер парламентской фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

Впрочем, не только на местах. После того, как новый состав правительства приступил к работе, общество стали будоражить неприятные слухи о потенциальных назначениях на должности в центральные органы исполнительной власти. Если не считать министерств, всего таковых - 48. При этом, пять из них остаются без руководителя, в некоторых случаях – с конца 2014 года (когда в Украине, после вступления в силу закона «Об очищении власти», стартовала люстрация). Естественно, кандидатуры на замещение вакантных должностей, которые «внезапно» появились накануне вступления в силу нового закона о госслужбе, а также спешка, с которой эти кандидатуры «протягивались» во власть, вызвали вопросы.

После того, как новый состав правительства приступил к работе, общество стали будоражить неприятные слухи о потенциальных назначениях на должности в центральные органы исполнительной власти

«Нам известно, что есть большая вероятность назначения председателя Госгеонедр без проведения конкурса, до вступления в силу Закона «О государственной службе». Мы же считаем, чтобы замещение должности должно проходить через конкурс, открытый для экспертов, журналистов и общественности. Если же нет, то о какой открытости власти и реформировании государства можно говорить?», - рассказывал член ОО «Всеукраинское объединение «Антикоррупционный блокпост» Олег Рыбальченко, пикетируя правительство 27 апреля.

Конкурсный отбор

Любопытно, что представители секретариата Кабмина, общаясь с активистами, объясняли ситуацию тем фактом, что проведение конкурса, мол, дело долгое. И может затянуться на месяцы. Позиция довольно странная, если учесть, что не спешить с назначениями новых руководителей подконтрольных министерствам ведомств просил глава правительства Владимир Гройсман, да и конкурсы, по словам экспертов, могут состояться уже осенью 2016 года.

Обеспечивать проведение таких конкурсов будет новый орган - Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы. Состоять она будет из 12 человек, среди которых представители главы государства, Кабмина, Верховной Рады, Национального агентства государственной службы, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Государственной судебной администрации, а также, четыре представителя общественности.

Отдельно следует напомнить, что конкурсы значительно осложнят чиновникам легкое продвижение по службе. Дело в том, что, к примеру, если в министерстве появится вакансия, сотрудники ведомства, которые в нем работают, должны будут принимать участие на замещение вакантной должности на общих основаниях, как и сторонние кандидаты. Кроме того, комиссия защитит госслужащих и от неправомерного увольнения. «Если президенту или премьеру не понравится работа кого-то из высших должностных лиц, то он не сможет произвольно уволить такого чиновника. Он должен будет убедить комиссию, что действительно такое должностное лицо не соответствует занимаемой должности», - отметил заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук.

Традиционно, со времен президентства Леонида Кучмы (и в нарушение Конституции), подбором кадров на должности глав облгосадминистраций занималась Администрация президента

Собственно, такая новация направлена на то, чтобы госслужащий гарантировано сохранял место в случае смены Кабинета министров, поскольку нынешняя текучесть кадров на высших должностях при смене правительства может достигать до 70%, уверяют эксперты. А это, в свою очередь, не способствует качественному проведению реформ.

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Еще один интересный момент связан с конкурсным отбором кандидатов на должности руководителей местных госадминистраций. Традиционно, со времен президентства Леонида Кучмы (и в нарушение Конституции), подбором кадров на должности глав облгосадминистраций занималась Администрация президента. Однако после вступления в силу нового закона о госслужбе подбирать кандидатуры будет конкурсная комиссия, после чего Кабмин – подавать их в Администрацию президента, а президент – назначать. Эта процедура настолько претила представителям АП, что на последней перед майскими праздниками пленарной неделе Верховной Рады, даже озвучивались предложения закрепить традиционный уклад в новом законе о госслужбе, внеся в него соответствующие правки. Но не сложилось. Зато 28 апреля по Украине прокатился «парад» представлений новых председателей ОГА – Хмельницкой, Ривненской и Херсонской. Пока без конкурса и без участия правительства.

Болезненная деполитизация

«Вишенка на торте» – конкурсный отбор кандидатов на корню разрушает политические договоренности и уже привычное квотирование, когда должности распределяются между представителями тех или иных политических сил или их ставленниками. Так, до сегодняшнего дня аппаратом любого из министерств управлял замминистра, то есть, политический назначенец. А после вступления в силу нового закона о госслужбе и внедрения института госсекретарей, управление перейдет к ним. «Это конец эры политической коррупции в Украине, - считает менеджер рабочей группы по реформе публичной администрации «Реанимационного пакета реформ» Николай Выговский. – Назначения по квотному принципу уже не пройдут».

Новый закон о госслужбе полностью разделяет должности, которые относятся к государственной службе, и политические. Деполитизация, по мнению Виктора Тимощука, является, едва ли, не самым важным новшеством. Политически нейтральный госслужащий сможет беспристрастно выполнять свои обязанности, вне зависимости от того, под какими партийными флагами создана коалиция и сформирован Кабмин.

Собственно, закон запрещает госслужащим высшей категории быть членами политических партий, принимать участие в предвыборной агитации, совмещать работу на должности государственной службы с обязанностями народного депутата или депутата местного совета и т.д.

По словам главы Нацагентства по вопросам государственной службы Константина Ващенко, одно из ограничений (относительно запрета объединять госслужбу и иметь представительский мандат в сельсовете или райсовете) получило значительный резонанс задолго до вступления нового закона в силу. «Заволновались множество чиновников местного уровня, которые являются совместителями», - рассказал он.

Это действительно так. К примеру, экс-председатель Ривненской ОГА Виталий Чугунников (которому пророчат место в Администрации президента или в Министерстве ЖКХ), подавая в отставку, пояснил это требованием нового закона о госслужбе – либо быть депутатом областного совета, либо оставаться на руководящей должности.

Закон запрещает госслужащим высшей категории быть членами политических партий, принимать участие в предвыборной агитации, совмещать работу на должности государственной службы с обязанностями народного депутата или депутата местного совета

Вместе с тем, Ващенко отмечает, что позиция экспертного сообщества состоит в том, что «этот запрет должен касаться тех, кто только будет избираться». «Нынешние же депутаты местных органов власти могут объединять эту работу с работой государственного служащего», - подчеркнул он.

Чтобы расставить точки над «и», группа народных депутатов уже подготовила соответствующие изменения в закон о госслужбе. Правда, рассмотрены Верховной Радой они будут уже после майских праздников.

К слову, вместе с ними могут быть рассмотрены и другие правки. Так, не стоит исключать попытки протянуть возврат статуса госслужащих помощникам народных депутатов и секретарям фракций. Кроме того, как уже было сказано выше, Администрация президента не желает выпустить из рук возможность избрания глав местных администраций, и соответствующие изменения закона также будут озвучиваться в стенах парламента.

Высокая зарплата

Как бы там ни было, у кандидатов в госслужащие есть и другой интерес занять то или иное кресло: новый закон не только определяет механизм попадания в когорту госслужащих путем открытого конкурса, но и значительно повышает им зарплаты. Произойдет это, во-первых, из-за того, что множество существующих чиновников потеряют статус государственных служащих.

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В частности, это касается президента Украины, его пресс-секретаря, советников, уполномоченных, главы Администрации президента и его заместителей, сотрудников секретариатов спикера Верховной Рады, помощников-консультантов народных депутатов и судей, самих судей, прокуроров, военнослужащих, правоохранителей, депутатов местных советов, секретаря СНБО, членов Кабмина, заместителей министров, служащих Национального банка, ЦИК и других коллегиальных органов…

С 1 мая госслужащими считаются сотрудники секретариата Кабмина, министерств и других органов исполнительной власти (кроме обслуживающего персонала), местных госадминистарций, органов прокуратуры и военного управления, иностранных дипломатических учреждений. Должности на государственной службе, согласно закона, распределяются на три категории, в зависимости от порядка назначения, характера и объема полномочий. Так, категория А – это высший корпус государственной службы (госсекретарь, его заместители), категория Б – это руководители структурных подразделений и их заместители, категория В – специалисты, которые работают в структурных подразделениях.

В целом, на сегодняшний день в стране насчитывается около 280 тысяч государственных служащих, но эксперты пока не берутся прогнозировать, насколько это количество будет уменьшено. «Все зависит от того, какие реформы пройдут в дальнейшем, - считает глава правления Центра политико-правовых реформ, сопредседатель общественной инициативы «Реанимационный пакет реформ» Игорь Колиушко. – К примеру, в местных администрациях работают около 70 тысяч госслужащих, если будет закончена реформа децентрализации, то из этого количества останется приблизительно 20 тысяч работников префектур».

Минимальный должностной оклад госслужащего будет равен двум минимальным зарплатам, установленным государством, только к 2018 году

Во-вторых, увеличение зарплат объективно связано с тем, что закон отменяет спецпенсии, дополнительные отпуска, уменьшает надбавки и доплаты. «Раньше 70% от получаемых чиновником средств составляли премии и надбавки и только 30% – стабильный должностной оклад. Теперь, наоборот, оклад будет составлять 70% от общей суммы зарплаты», - рассказал эксперт общественной платформы «Реанимационный пакет реформ» Владимир Куприй.

Правда, произойдет это не сразу. По его словам, минимальный должностной оклад госслужащего будет равен двум минимальным зарплатам, установленным государством, только к 2018 году. На такую зарплату сможет претендовать чиновник категории «новичок». В то же время, к примеру, министр, будет получать ставку в 10 минимальных зарплат.

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Любопытно также, что в случае сокращения какой-то должности госслужащего, его оклад все равно останется в фонде оплаты труда госоргана. «Если работник будет сокращен, его зарплата останется в фонде заработной платы и может быть распределена между другими работниками», - рассказал Куприй.

Эксперты считают, что такая новация, в частности, может стать для госорганов стимулом для сокращения и оптимизации персонала.

В-третьих, финансироваться заработные платы государственных служащих отныне могут как за счет средств госбюджета, так и за счет средств программ Евросоюза и международных организаций. Вступление нового закона в силу открыло правительству возможность вести переговоры с Еврокомиссией о создании специального фонда для финансирования дополнительных выплат украинским чиновникам.

У власти сегодня есть уникальный шанс провести качественную реформу. Но вступление в силу закона – только первый к этому шаг.

Татьяна Урбанская