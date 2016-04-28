На Банковой озвучили подробности возвращения Веры Савченко в Украину

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, пишет Украинская правда.

Так, на вопрос о том, каким образом удалось вывезти Веру Савченко из России, Цеголко ответил: "Благодаря эффективной работе украинских дипломатов и привлечению международных партнеров".

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По его словам, освобождением Веры Савченко кроме президента занимался министр иностранных дел Павел Климкин, заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев и генконсул Украины в РФ Геннадий Москаленко и вся его команда.

Напомним, автомобиль с дипломатическими номерами, в котором находилась Вера Савченко, 27 апреля остановили на российском КПП на российско-украинской границе.

Как заявил адвокат Илья Новиков, причиной задержания Савченко стало то, что она находилась в розыске "за оскорбление чеченского судьи".

Как сообщал УНИАН, на данный момент Вера Савченко уже пересекла украинскую границу и находится в Украине.