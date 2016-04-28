На Банковой озвучили подробности возвращения Веры Савченко в Украину
Покинуть территорию РФ Вере Савченко помогли международные партнеры и украинские дипломаты.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, пишет Украинская правда.
Так, на вопрос о том, каким образом удалось вывезти Веру Савченко из России, Цеголко ответил: "Благодаря эффективной работе украинских дипломатов и привлечению международных партнеров".
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По его словам, освобождением Веры Савченко кроме президента занимался министр иностранных дел Павел Климкин, заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев и генконсул Украины в РФ Геннадий Москаленко и вся его команда.
Напомним, автомобиль с дипломатическими номерами, в котором находилась Вера Савченко, 27 апреля остановили на российском КПП на российско-украинской границе.
Как заявил адвокат Илья Новиков, причиной задержания Савченко стало то, что она находилась в розыске "за оскорбление чеченского судьи".
Как сообщал УНИАН, на данный момент Вера Савченко уже пересекла украинскую границу и находится в Украине.