В Кировограде патрульный полицейский сбил 10-летнюю девочку
В Кировограде сегодня, 28 апреля, сотрудник патрульной полиции, находясь за рулем автомобиля, сбил 10-летнюю девочку.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области, по факту ДТП начато уголовное производство.
Авария произошла около 13 часов.
В частности, патрульный полицейский Кировограда на автомобиле ЗАЗ-Daewoo, двигаясь по улице Ярослава Мудрого, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила улицу в неустановленном месте.
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В результате столкновения ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в Кировоградскую детскую областную больницу. Правовая квалификация преступления - ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Кировограде 238 новых патрульных полицейских приняли присягу.