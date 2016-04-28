В Кировограде патрульный полицейский сбил 10-летнюю девочку

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области, по факту ДТП начато уголовное производство.

Авария произошла около 13 часов.

В частности, патрульный полицейский Кировограда на автомобиле ЗАЗ-Daewoo, двигаясь по улице Ярослава Мудрого, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила улицу в неустановленном месте.

Читайте такжеСуд отправил под домашний арест полицейского, сбившего насмерть женщину в Киеве

В результате столкновения ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в Кировоградскую детскую областную больницу. Правовая квалификация преступления - ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Кировограде 238 новых патрульных полицейских приняли присягу.