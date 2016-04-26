Украина должна предотвратить сепаратные переговоры некоторых лидеров стран ЕС с Путиным – Чубаров

Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он подчеркнул, что сейчас нужно, чтобы новоизбранное правительство продемонстрировало себя в течение нескольких месяцев, что есть какие-то положительные сдвиги.

"Мы должны пойти на такие действия, которые бы просто не оставляли некоторым лидерам европейских стран возможности сепаратных переговоров с Путиным", – считает Чубаров.

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Ранее Чубаров заявлял, что международные организации должны продолжать заявлять о незаконности действий властей РФ, в частности, относительно Украины. Кроме того, он считает, что действующие санкции в отношении России для нее очень ощутимые, но не смертельные, чтобы заставить ее вернуться в рамки международного права.