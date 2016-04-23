В Меджлисе заявили, что санкции против России очень ощутимы, но еще не смертельны

Об этом в интервью "Апострофу" заявил председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

"Ни одно, даже самое резкое по содержанию заявление, не может немедленно дать ожидаемого нами эффекта, но международная политика выстраивается таким образом, когда каждое заявление — словно кирпичик, и в результате появляется нужная конструкция", - объяснил он.

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Чубаров отметил, что в данном случае за заявлениями прослеживается позиция стран-участниц тех или иных международных организаций, а за заявлениями следуют действия более практического характера, в частности, санкции.

"Действующие санкции в отношении России для нее очень ощутимы, но, к сожалению, еще не смертельны, чтобы заставить ее возвратиться в рамки международного права", - добавил председатель Меджлиса.

Ранее Чубаров заявлял, что руководство Украины проводит недостаточную работу, чтобы вопрос крымскотатарского народа остро стоял в международной повестке дня.