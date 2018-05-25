Вехи недели. Ожидание Надежды, парламентские новости и кадровая инъекция в Кабмин

Развитие ситуации вокруг Надежды Савченко позволяет предположить ее относительно скорое возвращение в Украину и активное участие в политической жизни. После вынесения приговора российским грушникам Александрову и Ерофееву перспектива возвращения старшего лейтенанта ВСУ на Родину стала куда более реальной. По крайней мере, Надежда прекратила сухую голодовку. Ее адвокаты преисполнены уверенности, что принципиально вопрос об обмене их подзащитной решен, осталось только дождаться реализации договоренностей.

Напомню, что Надежда Савченко является парламентарием от "Батькивщины" и членом ПАСЕ, которая на минувшей неделе в очередной раз высказалась за ее освобождение. Перспективы ее участия в активной политической жизни сегодня остаются неопределенными и во многом зависят от нескольких факторов. Первый – смогут ли ужиться в одной политической силе две женщины с ярко выраженными задатками лидера – Юлия Тимошенко и Надежда Савченко. Второй – насколько сформирован в Украине запрос на новую Жанну д`Арк и способна ли Надежда Савченко соответствовать ему.

Тем временем работающие в Украине парламентарии не сумели подтвердить реальными делами существование парламентской коалиции. Даже благая весть о почти троекратном повышении депутатской зарплаты не помогла подтвердить наличие коалиции численностью в 230 депутатских штыков, хотя новый спикер парламента Андрей Парубий и пообещал обнародовать поименные списки членов коалиции. Юлия Тимошенко тем временем готова оспаривать и законность создания коалиции, и назначение правительства Гройсмана, и даже не видит перспектив улучшения результатов "Оппозиционного блока" в случае проведения досрочных парламентских выборов.

Законодатели не сумели преодолеть противоречия по вопросу назначения нового генерального прокурора. Юрий Луценко напрасно излучал готовность прийти и расчистить авгиевы конюшни ГПУ – коллеги-парламентарии не приняли необходимых изменений в законодательство. Вопрос перенесен на середину мая, и до того времени Генпрокуратура продолжит показательную порку бывшего заместителя Виктора Шокина Виталия Касько.

Интересное совпадение прозвучало в высказываниях премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера парламента Андрея Парубия. Оба принципиально поддерживают проведение новых парламентских выборов по открытым партийным спискам. Коалиция «Европейская Украина» должна была принять соответствующие изменения в законодательство еще год назад, но не удосужилась это сделать. Интересно, сможет ли добиться своего тандем Гройсман – Парубий, ведь изменения формата проведения парламентских выборов давно стоит на повестке дня.

Новый состав Кабинета Министров провел первое заседание, отменив сертификацию лекарств, уже прошедших аналогичные процедуры в США, ЕС, Швейцарии, Канаде, Японии. Похоже, подобные долгожданные решения станут коньком правительства в ближайшее время, когда Кабмину необходимо создавать атмосферу доверия вокруг своих действий. Министру финансов Александру Данилюку пришлось оправдываться за пробелы в декларации, но в отставку он не собирается.

Интересно, что правительству не удалось обойтись без иностранцев, правда, в статусе стратегических советников. Опыт Ивана Миклоша и Лешека Бальцеровича должен помочь в реформировании Украины, как и работа Войцеха Бальчуна во главе «УкрЗализныци». Как представляется, выходцы из стран Центральной Европы будут полезнее грузинских реформаторов, сосредоточившихся на бичевании коррупции.

Евгений Магда