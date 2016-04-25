Фейгин не верит, что Савченко вернут в течение "нескольких недель", как говорит Порошенко

Об этом он написал в своем твиттере.

"Хочу, конечно, разделить с президентом Украины его оптимизм относительно "недель до освобождения" Савченко, но чуйка подсказывает мне другое", - отметил он.

Хочу, конечно, разделить с президентом Украины его оптимизм относительно "недель до освобождения" Савченко, но чуйка подсказывает мне другое — Mark Feygin (@mark_feygin) April 24, 2016

В то же время он высказал надежду, что его скепсис относительно скорой отправки в Украину Савченко станет "побудительным мотивом для Кремля".

"Не только до Пасхи, но и до конца мая Савченко скорее всего не освободят", - написал Фейгин накануне.

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Как сообщал УНИАН, у президента Украины Петра Порошенко есть "твердая надежда", что в течение нескольких недель президентский самолет вернет незаконно осужденную в РФ летчицу и народного депутата Надежду Савченко в Украину.

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.