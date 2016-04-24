Меркель и Обама призывают как можно скорее выполнить условия Минских договоренностей

Как сообщает «Немецкая волна», канцлер ФРГ Ангела Меркель призывает стороны противостояния можно быстрее реализовать предусмотренные документом шаги.

"Мы совместно будем предпринимать шаги для этого. Как в переговорах с украинской стороной, так и прежде всего с Россией", - сказала Меркель во время совместной пресс-конференции с президентом США Бараком Обамой в Ганновере.

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В то же время Меркель указала на нестабильность перемирия на востоке Украины. "У нас до сих пор нет стабильного режима прекращения огня и мы должны активнее продвигаться в политическом процессе", - сказала она, отметив, что "подробно обсудила" с Обамой дальнейшие шаги, необходимые для достижения этой цели.

Обама заявил, что вопрос отмены санкций против РФ будет подниматься только тогда, когда со стороны Москвы будут полностью выполнены условия Минских соглашений.

Он также призвал новое украинское правительство во главе с Владимиром Гройсманом не сходить с пути экономических, политических и энергетических реформ в стране.