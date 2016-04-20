В Кремле заявили, что Путин и Меркель договорились продолжить урегулирование на Донбассе в "нормандском формате"

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Обсуждалось развитие ситуации в Украине с акцентом на необходимость неукоснительного и полного выполнения сторонами внутриукраинского конфликта минских договоренностей от 12 февраля 2015 года. Условлено продолжить политико-дипломатические усилия по содействию урегулированию, прежде всего в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция, Украина), а также по линии ОБСЕ", - заявили в пресс-службе российского президента.

Читайте такжеОлифер: Накануне Пасхи Украина ожидает освобождения 25 заложников

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным напомнил о необходимости для России выполнять Минские договоренности.