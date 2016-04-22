Глава АП и секретарь СНБО будут получать по 18 тысяч гривень - постановление Кабмина

Об этом говорится в постановлении правительства №304 от 20 апреля.

В указанном документе утверждаются размеры должностных окладов отдельных руководящих работников государственных органов, на которых не распространяется действие Закона “О государственной службе”.

В частности, в приложениях к постановлению определено, что первый заместитель главы АП и первый заместитель секретаря СНБО будут иметь оклады по 16 тыс. грн, а заместитель главы АП, заместитель секретаря СНБО, председатель Центральной избирательной комиссии, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека - по 15 тыс. грн.

Также определено, что у заместителя председателя ЦИК и секретаря ЦИК должностной оклад - по 13 тыс. 500 грн.

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Член Центральной избирательной комиссии будет иметь оклад 12 тыс. 500 грн.

Постановлением устанавливается, что руководящим работникам выплачивается надбавка за выслугу лет в размере 3% должностного оклада за каждый календарный год в зависимости от стажа работы, в который засчитываются период работы в должности, ранее приобретенный стаж государственной службы и периоды работы, предусмотренные статьей 46 Закона “О государственной службе”, но не более 50% должностного оклада; надбавка за интенсивность труда в размере до 100% должностного оклада.

Вместе с тем, устанавливается премия согласно их личному вкладу в общий результат работы в пределах средств, предусмотренных в смете на премирование работников соответствующего органа, и материальная помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска в размере, не превышающем среднемесячной заработной платы работника.

Руководящим работникам может предоставляться материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

В постановлении говорится, что оно вступает в силу одновременно с законом от 10 декабря 2015 года № 889-VIII “О государственной службе”.

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Как сообщал УНИАН, глава АП Борис Ложкин задекларировал 627 866 грн дохода за 2015 год, из которых заработная плата составляет 163 тыс. грн.

Секретарь СНБО Александр Турчинов задекларировал 1 653 403 грн совокупного дохода за 2015 год, что более чем в 4 раза превышает его доходы в 2014 году.