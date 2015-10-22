На сайте Рады будут публиковать информацию о прогулах депутатов - Гройсман

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.

"С сегодняшнего дня на персональных страницах всех народных депутатов, рядом с фото депутата появилась информация относительно его участия в заседаниях по данным электронной регистрации. Есть соответствующие цифры и графическая картинка. И на моей в том числе", - отметил спикер парламента.

Также Гройсман сообщил, что вскоре появится информация и об участии депутатов в голосованиях и в работе комитетов.

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В целом, председатель парламента поддержал необходимость повышения ответственности депутатов.

"Сейчас активно обсуждается вопрос лишения депутатов мандата за "прогулы". Полностью поддерживаю позицию, что ответственность депутатов надо повышать. Но предложенный путь не принесет быстрых результатов - он требует изменений в Конституции. Поэтому, не отвергая этот путь, считаю, что на нынешнем этапе необходима активная позиция общественности", - отметил Гройсман.

Зараз активно обговорюється питання позбавлення депутатів мандату за "прогули". Повністю підтримую позицію, що відповіда... Posted by Volodymyr Groysman on Wednesday, October 21, 2015

Как сообщал УНИАН, на официальном веб-сайте Верховной Рады отныне публикуются все депутатские запросы.