Часть представленного доклада в Совете Европы не соответствует ситуации в Крыму - Чубаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» Рефат Чубаров сказал сегодня на брифинге.

«С нашей стороны официальный комментарий будет на следующей неделе, но хочу сказать, что значительная часть заключений не соответствует ситуации, которая сложилась в Крыму», - сказал Чубаров.

При этом он отметил, что доклад должен быть внутренним документом Совета Европы, но был обнародован.

«Нет отчета Совета Европы, есть отчет Штудмана (посол Жерар Штудман (Швейцария) - УНИАН), который носит статус внутреннего документа, он был представлен Совету министров и размещен на сайте СЕ. Этот отчет очень контраверсивный с нашей точки зрения, он не понравился ни российской стороне, ни украинской стороне, тем более он не понравился Меджлису крымскотатарского народа», - сказал Чубаров.

Он отметил, что украинская сторона считала, что этот доклад будет носить рабочий характер, не будет распространен, но будет принят к сведению СЕ.

«Но поскольку доклад стал публичным, я предлагал МИД обратиться ко всему общественному сектору, прежде всего к общественным организациям, которые занимаются вынужденно переселенными лицами, правами человека в Крыму, чтобы они проанализировали свои отчеты и отчет господина Штудмана. И пусть тоже сделают свои отчеты публичными», - добавил Чубаров.

Он также считает, что Штудману «не удалось сохранить полную объективность».

«Есть определенные блоки, где я с ним абсолютно согласен, скажем, он выписывает угрозы, которые могут возникнуть, если Меджлис будет запрещен. Одновременно Штудман делает вывод, что репрессии, происходящие в Крыму, не носят системный характер против крымскотатарского народа, а осуществляются в отношении тех людей, которые выступают оппонентами существующей власти. Он забывает, что в Крыму нет существующей власти, в Крыму есть оккупанты», - подчеркнул Чубаров.

Как сообщал УНИАН, в докладе относительно состояния прав человека в Крыму, который был представлен в рамках заседания Комитета министров Совета Европы в Страсбурге 13 апреля, говорится о необходимости установления постоянного мониторинга ситуации в сфере прав человека в Крыму.

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Докладчиком выступил посол Жерар Штудман (Швейцария), который находился в Крыму с семидневным визитом по поручению генерального секретаря СЕ Турбьёрна Ягланда.

Представляя доклад, посол Штудман заявил, что "главным важнейшим выводом этого доклада является необходимость повторно открыть полуостров для мониторинговых структур Совета Европы и других соответствующих международных механизмов».

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Он также подчеркнул, что «ненормально и неприемлемо, когда население в количестве 2,5 миллиона человек находится вне досягаемости правозащитных механизмов, созданных для защиты всех европейцев».