НАТО-Россия: Встреча "заклятых друзей"

В начале апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением, в котором отметил, что после консультаций с Россией была достигнута договоренность провести заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов. В повестке дня заседания, в частности, планируется обсудить кризис внутри и вокруг Украины, а также необходимость полного выполнения Минских договоренностей. «Мы будем обсуждать военные действия с особым акцентом на прозрачности и снижении рисков. Также мы будем рассматривать ситуацию в сфере безопасности в Афганистане, в том числе, вопросы региональных террористических угроз», - отметил Столтенберг.

По его словам, заседание Совета является продолжением политического диалога с РФ, как «это было согласовано главами государств и правительств стран-членов НАТО». «В то же время, возвращения к привычным отношениям не будет, пока Россия не начнет снова уважать международное право», - подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

Напомним, Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году, а решение о прекращении сотрудничества Альянса с РФ было принято 1 апреля 2014 года. «Мы решили приостановить все гражданское и военное сотрудничество между НАТО и Россией. Наш политический диалог в рамках Совета Россия-НАТО может быть продолжен, если это необходимо, на уровне послов или выше, что позволит нам обменяться мнениями, прежде всего, по поводу этого кризиса», - говорилось в заявлении министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Встреча на фоне роста напряженности

К возможности провести заседание Совета Россия-НАТО стороны вернулись лишь в феврале 2016 года в Мюнхене. Соответствующие переговоры состоялись на полях международной конференции по вопросам безопасности. Однако Столтенберг заявил, что на заседании Совета представители Альянса хотят говорить об Украине.

Накануне заседания Совета Россия-НАТО, в Украине побывал заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, который отметил, что заседание, запланированное на 20 апреля 2016 года в Брюсселе, не следует рассматривать как «дипломатический удар по Украине». Тем более, что ситуацию с безопасностью на востоке Украины, а также особенности агрессии России против Украины, комиссия Украина-НАТО обсудила в штаб-квартире Альянса в Брюсселе 19 апреля.

«Я не думаю, что эту встречу (Совета Россия-НАТО – УНИАН) нужно рассматривать как дипломатический удар по Украине, потому что первый пункт в повестке дня - это обсуждение кризиса в Украине. И союзники так хотят использовать эту возможность, чтобы, с одной стороны, объяснить России, почему мы считаем Москву ответственной за ситуацию в Украине и нарушения всей системы европейской безопасности, а с другой - прояснить, что Россия должна сделать, - полностью выполнить Минские договоренности», - сказал Вершбоу.

Он напомнил, что после заморозки отношений с Россией два года назад, дипломатические каналы оставались открытыми. Собственно, по мнению Вершбоу, Альянс должен и впредь поддерживать контакты с РФ, несмотря на официально прекращенное сотрудничества с Россией. «НАТО очень четко заявил, что у нас не будет никакого сотрудничества с Россией. У нас не было другого выбора, кроме как остановить сотрудничество после аннексии Крыма. Но, несмотря на это, мы, время от времени, проводим встречи с Лавровым… Я считаю, что это – правильный путь поддержания отношений с Россией в ситуации, когда мы не можем возобновить сотрудничество», - заявил он, выступая на Киевском форуме по безопасности.

Вместе с тем, накануне заседания Совета Россия-НАТО, нельзя отрицать, что Россия в последние недели всячески провоцировала Альянс. Так, в начале апреля российские истребители совершили два очень близких пролета рядом с американским эсминцем «Дональд Кук» в Балтийском море. «Российские самолеты подошли слишком близко к американскому судну, они ответственны за создание опасной ситуации. Это серьезный инцидент, вызванный непрофессиональным поведением», - заявил генсекретарь НАТО Столтенбер.

В свою очередь, госсекретарь США Джон Керри отметил, что американский эсминец по правилам мог открыть огонь по «опасно» и «провокационно» приблизившимся к нему российским бомбардировщикам. Однако в Минобороны РФ парировали, что российские Су-24 международных правил не нарушали.

Также на прошлой неделе истребители миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии два раза поднимались для перехвата российских самолетов, пролетавших в международной зоне Балтийского моря. В целом же, по данным Минобороны Литвы, в 2015 году самолеты НАТО поднимались в воздух для опознания 160 летевших над Балтийским морем самолетов РФ, что, в сравнении с 140 самолетами в 2014 году, указывает на заметный рост подобных случаев. Тем более, что и в 2014 году, после обострения отношений между Москвой и государствами Запада, вследствие аннексии Россией Крыма и вооруженной агрессии на востоке Украины, таких случаев было немало.

Возобновление контактов

Как бы там ни было, заседание Совета Россия-НАТО состоится, несмотря на вышеупомянутые инциденты. И, по мнению политолога, директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, это будет свидетельствовать о восстановлении, в первую очередь, политических контактов. «Предупреждение со стороны руководства НАТО о том, что речь идет только о дипломатических контактах, а военного сотрудничества не предполагается, было сделано сразу», - отметил он.

Трансформация мандата ОБСЕ с мониторингового, наблюдательного, на вооруженный для того, чтобы способствовать улучшению безопасности на оккупированных территориях – это некая прагматизация отношений между Западом и Россией

По мнению эксперта, в определенной степени, это признание того, что в мире слишком много проблем, решать которые в одиночку не в силах даже НАТО. Таким образом, по его словам, на заседании будут подняты вопросы выборочного взаимодействия по решению общих для Запада и России проблем. «Видимо, Путин тоже согласен на некие компромиссы. К примеру, по вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе. Трансформация мандата ОБСЕ с мониторингового, наблюдательного, на вооруженный для того, чтобы способствовать улучшению безопасности на оккупированных территориях – это некая прагматизация отношений между Западом и Россией», - считает Карасев.

Вместе с тем, одно неосторожное «движение» может стать источником резкого обострения отношений.

Кроме прочего, политолог прогнозирует, что на заседании Совета Россия-НАТО будет обсуждаться вопрос возрастающей милитаризации Крыма, а также слухи о возможном размещении на полуострове тактического ядерного оружия, поскольку это меняет ситуацию в Черноморском регионе.

В свою очередь, директор Аналитической группы «Da Vinci AG» Анатолий Баронин считает, что грядущее заседание Совета Россия-НАТО не что иное, как попытка поддержания контакта и участия в переговорах, потому что позиция России по некоторым вопросам становится все более радикальной. «Мы видим определенные провокационные действия России, в частности, военной авиации и пролетов над военными судами НАТО в Черном море и Балтийском море. В данном случае, Альянсу необходима площадка для того, чтобы контактировать с Кремлем, тем самым, получать информацию, оценивать дальнейшие перспективы и действия РФ», - убежден он.

При этом Баронин исключает, что речь идет о какой-то нормализации взаимоотношений, либо о том, что это заседание является определенной уступкой России со стороны Альянса. «На прошлой неделе я участвовал в переговорах с заместителем генсека НАТО Александром Вершбоу, и могу заверить, что Альянс не снимает Украину с повестки дня как приоритетный вопрос безопасности в Европе, вопрос ведения переговоров с Россией, и как условия для нормализации отношения Альянса, США и ЕС с Россией», - добавил он.

Грядущее заседание Совета Россия-НАТО не что иное, как попытка поддержания контакта и участия в переговорах, потому что позиция России по некоторым вопросам становится все более радикальной

Что же касается заседания НАТО-Россия, то на нем, по мнению специалиста, вряд ли будет наблюдаться какие-то существенные подвижки: НАТО не пойдет на уступки России. И, безусловно, в очередной раз будет поднят вопрос относительно более активного участия России в урегулировании ситуации на Донбассе, поскольку реализация Минских договоренностей зависит исключительно от РФ, а дальнейшее продвижение по дорожной карте Минска затруднено из-за позиции Кремля. «Кремль ни в коем случае не заинтересован в имплементации и в выполнении всех пунктов Минских договоренностей, ему политически выгодно продолжение напряженности, ему выгодно использовать кризис на территории Украины, чтобы пытаться поднять ставки и вовлечь себя в процесс международных переговоров для того, чтобы с ним считались как с одной из ключевой геополитической силой в мире. Поэтому мы, безусловно, не можем говорить о том, что РФ изменит свою позицию и будет выполнять Минские договоренности», - уверен он.

Не «зрада» и не «перемога»

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач сомневается в том, что заседание Совета Россия-НАТО может принести какую-то пользу НАТО или Украине. Попытка собраться и поговорить, чтобы прийти к каким-то выводам, может быть полезной, считает он. Но лишь как попытка замерить «температуру» российской стороны.

«Вряд ли могут быть какие-то иллюзии от этой встречи. Поскольку она была запланирована ранее и перед этой встречей происходят военные инциденты, связанные с Польшей, Прибалтикой. Симуляции атак на американский эсминец, вторжение российских вертолетов в воздушное пространство Польши - все это не способствует нормальным переговорам и какому-то восстановлению доверия на этом заседании Совета Россия-НАТО», - убежден эксперт.

Горбач считает, что это заседание закончится только увеличением недоверия между НАТО и Россией, а не наоборот. «Я думаю, что для Украины это не будет означать ничего. Ни «зрады», ни «перемоги» от этой встречи я бы не ждал», - отметил он.

Симуляции атак на американский эсминец, вторжение российских вертолетов в воздушное пространство Польши - все это не способствует нормальным переговорам и какому-то восстановлению доверия на этом заседании Совета Россия-НАТО

«То, что вопрос украинско-российской войны чувствительный и важный для НАТО - это правда. Но правда также в том, что в рамках Минских договоренностей решить эту проблему невозможно. Пока Запад будет находиться в рамках, и рамках Минских договоренностей, - прогресса на Донбассе не будет», - добавил Горбач.

По мнению эксперта фонда «Майдан иностранных дел» Олега Белоколоса, грядущее заседания Совета Россия-НАТО не может не вызывать обеспокоенности в Украине, потому что после начала всех агрессивных событий, оккупации Крыма и агрессии на востоке, на саммите НАТО в Уэльсе было отмечено, что Россия уже не является партнером Альянса. Однако же 20 апреля 2016 года состоится мероприятие, которое, в свете последних российских провокаций, выглядит довольно странно, считает эксперт.

«На востоке Украины количество обстрелов растет, это признают на Западе, это признают в странах НАТО. Как по мне, эта встреча вряд ли будет способствовать реализации Минских договоренностей, которые уже сами по себе себя исчерпали. Для экспертов, в том числе, на Западе, не секрет, что в том виде, в котором эти договоренности существуют, - они потеряли свою актуальность. Поэтому я не ожидаю каких-то серьезных прорывов в этом плане», - отмечает Белоколос.

«Сегодня Запад требует прекращения обстрелов, а Россия требует проведения выборов, на том, пожалуй, и разойдутся», - добавил он.

По мнению эксперта, «политическое решение по ослаблению санкций против России было готово еще в апреле, но существенное усиление обстрелов и агрессивности России на востоке Украины это решение похоронило». В этой связи, ожидать ослабления санкций против России также не стоит.