Порошенко призвал силовые и правоохранительные ведомства уменьшить число руководителей

Об этом говорится на странице президента в Facebook. Он поручил проанализировать соотношение должностей высшего офицерского состава к общей численности военнослужащих и доложить предложения по уменьшению количества руководящих должностей.

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По словам Порошенко, «сегодня Украина проводит масштабные реформы сектора безопасности и обороны. Мы обновляем не только технику, но в первую очередь командный состав. Молодые командиры доказали свое право руководить армией на поле боя. В то же время, если проанализировать соотношение должностей старшего офицерского состава к младшему офицерскому составу, заметим диспропорции. Кстати, евроатлантическая модель управления воинскими формированиями предусматривает максимальную передачу полномочий среднему и низшему звену».

Именно поэтому, заметил Порошенко, он обратился к «Минобороны, МВД, СБУ, Погранслужбе, Нацгвардии, Внешней разведке, управлению УГО, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям провести анализ соотношения должностей высшего офицерского состава к общей численности военнослужащих и доложить предложения по уменьшению численности начальствующего состава».