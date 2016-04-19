Порошенко призвал силовые и правоохранительные ведомства уменьшить число руководителей
Петр Порошенко призвал Министерство обороны, МВД, СБУ, Государственную пограничную службу, Нацгвардию, Службу внешней разведки, Управление госохраны, Госслужбу по чрезвычайным ситуациям уменьшить количество руководителей.
Об этом говорится на странице президента в Facebook. Он поручил проанализировать соотношение должностей высшего офицерского состава к общей численности военнослужащих и доложить предложения по уменьшению количества руководящих должностей.
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По словам Порошенко, «сегодня Украина проводит масштабные реформы сектора безопасности и обороны. Мы обновляем не только технику, но в первую очередь командный состав. Молодые командиры доказали свое право руководить армией на поле боя. В то же время, если проанализировать соотношение должностей старшего офицерского состава к младшему офицерскому составу, заметим диспропорции. Кстати, евроатлантическая модель управления воинскими формированиями предусматривает максимальную передачу полномочий среднему и низшему звену».
Именно поэтому, заметил Порошенко, он обратился к «Минобороны, МВД, СБУ, Погранслужбе, Нацгвардии, Внешней разведке, управлению УГО, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям провести анализ соотношения должностей высшего офицерского состава к общей численности военнослужащих и доложить предложения по уменьшению численности начальствующего состава».