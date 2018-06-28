Вехи недели. Премьер с амбициями, оппозиционное разнообразие и побочные эффекты кризиса

Из напряженной ситуации с политическим выкорчевыванием Арсения Яценюка из премьерского кресла с минимальными политическими дивидендами вышел разве только Владимир Гройсман. Он продемонстрировал готовность бороться за своих людей в правительстве и нулевую толерантность своего кабинета к коррупции, заодно показав отсутствие полной управляемости собой из президентского кабинета. Правда, полному чувству восторга мешает осознание факта, что в распоряжении у Владимира Борисовича минимум времени и довольно разношерстная правительственная команда, которую ему предстоит привести к общему реформаторскому знаменателю. Зато отсутствие завышенных ожиданий от нового правительства, возможно, подарит ему пару лишних недель для подготовки необходимых решений.

Яценюк в лучшем случае возьмет небольшую паузу для оздоровительно-реанимационных мероприятий своего рейтинга, после чего попытается вернуться в большую политику на первые роли

Как представляется, Арсений Яценюк также не намерен отправляться на досрочную политическую пенсию или переходить на работу в большой бизнес. Настырность, с которой лидер «Народного фронта» небезуспешно отстаивал позиции своих партайгеноссе в кабинете Гройсмана, свидетельствует, что Яценюк в лучшем случае возьмет небольшую паузу для оздоровительно-реанимационных мероприятий своего рейтинга, после чего попытается вернуться в большую политику на первые роли. Короткая память украинцев о деяниях «героев вчерашних дней» дает экс-премьеру основания рассчитывать на успех.

Арсения Петровича определенно будут подстегивать данные последнего социологического исследования группы «Рейтинг», зафиксировавшего рекордное падение популярности представителей власти и наличие пространства для политического маневра у смельчаков, которые будут предлагать новое качество политики. Если тенденция сохранится, то вопрос проведения досрочных парламентских выборов встанет ребром уже в ближайшее время, причем не только для нынешних обитателей сессионного зала Верховной Рады, но и для всего политического класса.

Уже понятно, что распад «Европейской Украины» создает предпосылки для формирования мощной парламентской оппозиции

Очевидно, что и Петру Порошенко придется искать варианты для усиления своих позиций, поскольку ни фракция БПП, ни ее выдвиженцы в правительство не способны в одиночку изменить ситуацию. Украинские политики, не сговариваясь, растеряли самый дорогой в нынешней ситуации ресурс – время, и искать возможности для восстановления популярности им будет нелегко. Готовность двух крупнейших парламентских фракций сформировать коалицию и правительство – скорее, декларация добрых намерений, чем реальный политический успех, о котором можно отчитаться избирателям.

Уже понятно, что распад «Европейской Украины» создает предпосылки для формирования мощной парламентской оппозиции. Раз уж речь о досрочных парламентских выборах пока не идет, не попавшие в коалицию фракции будут критиковать власть со всем нерастраченным запалом. Юлия Тимошенко четко дала понять, что готова возглавить демократическую оппозицию, но перспективы ее формализации пока выглядят призрачными. Разве только Андрей Садовый согласится передать «Самопомощь» в оперативное управление лидеру «Батькивщины» с некими собственными далекоидущими целями.

Ситуация в Генеральной прокуратуре тем временем напоминает театр абсурда. Увольнение Виктора Шокина не принесло положительных изменений в судьбе Виталия Касько, которого бывшие коллеги преследуют с образцово-показательным энтузиазмом. Сомневаюсь, что это дело будет иметь дальнейшее процессуальное продолжение, но свою порцию негатива для власти энтузиасты из ГПУ определенно добавят.

Евгений МАГДА