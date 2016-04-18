В коалиции в настоящее время насчитывается 230 народных депутатов - Парубий

В коалиции в настоящее время насчитывается 230 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

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Он отметил, что “коалиция, которая существовала, она и продолжает существовать”. По его словам, вопрос был лишь в том, чтобы во фракциях, входящих в коалицию, было необходимых 226 голосов. Но кроме фракций еще есть внефракционные народные депутаты, которые раньше были членами коалиции.

“По тем документам, которые мне подал аппарат, на момент нашего голосования (видимо, речь идет о голосовании за правительство — УНИАН), было 237 членов коалиции”. Он добавил, что 7 народных депутатов сложили депутатские полномочия, поскольку были избраны в состав нового правительства. И после этого в коалиции осталось 230 народных депутатов.

“Если будет требование дать их поименно, то я попрошу у аппарата документы, и я эти документы публично продемонстрирую”, - отметил Парубий.

Как известно, сегодня на Согласительном совете представители фракций, которые не входят в коалицию, потребовали у Парубия список с подписями членов коалиции.