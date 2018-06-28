Украинский интерес. Кремлевская ложь, европейский аванс и стратегическое взаимопонимание

Логика внешнеполитического поведения России уже давно вписывается в старинную поговорку «Закон тайга, медведь прокурор». Таким косолапым крупнейшее по площади государство в мире считает себя искренне и последовательно, потому и ведет себя соответствующе. Иначе трудно пояснить логику заявлений российских высокопоставленных лиц.

Ладно бы только представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич травил байки о пропадающих на украинской территории российских гражданах, не уточняя, с какой амуницией и вооружением они пересекают российско-украинскую границу. Но ведь и Владимир Путин уверяет, что нечего Москве «талдычить о выполнении Минских договоренностей», поскольку она уже давно выполнила все, что могла. Его заверение, что активных боевых действий на Донбассе больше не будет сепаратисты восприняли как руководство к действию, устроив рекордные по интенсивности обстрелы украинских позиций из разных типов вооружений. Таким образом они словно отметили вторую годовщину распространения российской агрессии на Донбасс и начала боевых действий на востоке Украины.

Сегодняшняя задача Кремля: постоянное информационное давление и перекладывание с больной головы на здоровую.

Похоже, Путин понимает, что отмены санкций ЕС против России летом этого года ожидать не следует, его задача сегодня в другом – породить сомнения и противоречия в семье европейских народов, расшатать ситуацию, дабы постараться развернуть ее в свою сторону, как только представится более благоприятная возможность. Сегодняшняя задача Кремля: постоянное информационное давление и перекладывание с больной головы на здоровую. При этом в Москве игнорируют очевидные вещи, к примеру, рекомендации министров иностранных дел государств G-7, в которую совсем не прочь вернуть Россию Франк-Вальтер Штайнмайер. Главные дипломаты стран "Большой семерки» высказались не только за выполнение Минских договоренностей, но и проведение выборов на неконтролируемых сегодня Украиной территориях по украинским законам.

Еще одна тема, которой Путин расчетливо спекулирует – перспективы освобождения Надежды Савченко, дескать, по этому вопросу российское и украинское руководство находятся в постоянном контакте. Правда, к украинской военнопленной не допускают адвокатов и украинских или немецких врачей, зато при каждом удобном случае рефреном звучит «Порошенко, спаси Надю».

Обнадеживающие новости для официального Киева прозвучали из уст Яна Томбинского, представляющего в Украине Европейскую Комиссию. Он заверил, что до конца апреля ЕК предложит Европейскому парламенту упростить визовый режим для наших граждан. В этой ситуации для украинских властей самой большой ошибкой будет воспринять давно ожидавшийся шаг ЕС как огромное достижение, поскольку это важный, но далеко не окончательный элемент в процессе евроинтеграции.

Ряд резонансных заявлений сделал в Варшаве Александр Турчинов. Секретарь СНБО посетил польскую столицу в рамках недавно достигнутых договоренностей Порошенко и Дуды об активизации контактов на высшем уровне. Украина и Польша сегодня объединены не только стратегическим партнерством, но и общим противником – Россией. Пока неизвестно, к насколько эффективному сближению приведет этот катализатор, но Украине было бы неплохо сменить формат отношений с Польшей, трансформировав их в полноценное партнерство из исчерпавшего себя взаимодействия адвоката и клиента.

Евгений Магда